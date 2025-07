Tristeza

Criança de um ano e seis meses morre afogada em Montanha

A vítima teria se afogado em uma fazenda na zona rural do município nesta quarta-feira (23). Uma equipe do Samu chegou a tentar socorrer a menina, que não resistiu

Uma criança de um ano e seis meses morreu afogada em uma fazenda localizada no Centro de Montanha, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (23). O Samu chegou a transportar a menina ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde deu entrada às 15h20, porém já sem vida. A informação consta no boletim de atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), ao qual a reportagem teve acesso. >