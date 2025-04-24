Câmara de Ecoporanga aprova tíquete de R$ 1,2 mil para vereadores

Discussão de projeto que reajusta valor do tíquete de servidores da Câmara de Ecoporanga termina em tumulto Crédito: Adeildo Pereira

A Câmara de Ecoporanga, no Noroeste do Estado, aprovou, em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (24), o polêmico projeto de lei que concede auxílio-alimentação de R$ 1,2 mil aos 11 vereadores da cidade. O placar de votação pela aprovação do projeto foi de 7 a 4.

Como se trata de verba indenizatória, o valor é incorporado ao contracheque, sem desconto de impostos. O salário dos vereadores da cidade é de R$ 9.932,39. O placar final inclui o voto do presidente da Câmara, Eduardo Muquy (PSB).

A proposta é questionada tanto pelo movimento sindical quanto pela população porque, além de reajustar o valor do auxílio pago aos servidores da Câmara – atualmente em R$ 485,00 – ainda estende o benefício aos próprios parlamentares.