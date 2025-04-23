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Reajuste no contracheque

Servidores do Legislativo e Judiciário também terão aumento salarial no ES

Após governo do Estado, Assembleia Legislativa e TJES anunciam reajuste aos funcionários, assim como MPES, Tribunal de Contas e Defensoria Pública

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 19:56

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

23 abr 2025 às 19:56
Notas de dinheiro, real, cédulas
Servidores do Executivo estadual terão reajuste de 4,5% no salário Crédito: Divulgação
Os servidores estaduais do Espírito Santo terão aumento no valor do salário e também no tíquete-alimentação. O reajuste para o funcionalismo do Executivo foi anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último dia 16. Seguindo o mesmo caminho, outros poderes capixabas também deverão incrementar o contracheque dos seus servidores.
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), por exemplo, informou à reportagem de A Gazeta, na tarde desta quarta-feira (23), que também estuda reajuste. O percentual de aumento, nesse caso, deverá ser o mesmo anunciado pelo governo do Estado: 4,5%. "Historicamente, o tribunal tem seguido o mesmo reajuste linear que o Executivo estadual", diz o TJES, em nota.
Outro tribunal que deverá reajustar o salário dos seus servidores após o anúncio do governo é o Tribunal de Contas (TCES). A Corte de contas confirmou que estuda aumento de 4,5% no contracheque dos funcionários.
O percentual do TCES é o mesmo que o Ministério Público Estadual (MPES) e a Defensoria Pública do Espírito Santo estudam conceder a seus funcionários. Ambos informaram que analisam a apresentação de projetos tratando sobre o tema. 
Servidores do Legislativo e Judiciário também terão aumento salarial no ES
Assembleia Legislativa (Ales) foi questionada sobre a possibilidade de reajuste para os servidores. Por meio de assessoria, disse que a Mesa Diretora está avaliando, "com responsabilidade e zelo pela gestão pública, a viabilidade de apresentar proposta semelhante. A decisão será tomada até a próxima semana, em diálogo com os demais deputados e em sintonia com os Poderes e instituições do Estado".
As possíveis propostas de reajuste salarial informadas por TJES, TCES, MPES e Defensoria Pública deverão ser apresentadas por meio de projetos de lei a serem encaminhados à Ales, para apreciação e votação dos deputados.

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