Os servidores estaduais do Espírito Santo terão aumento no valor do salário e também no tíquete-alimentação. O reajuste para o funcionalismo do Executivo foi anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último dia 16. Seguindo o mesmo caminho, outros poderes capixabas também deverão incrementar o contracheque dos seus servidores.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), por exemplo, informou à reportagem de A Gazeta, na tarde desta quarta-feira (23), que também estuda reajuste. O percentual de aumento, nesse caso, deverá ser o mesmo anunciado pelo governo do Estado: 4,5%. "Historicamente, o tribunal tem seguido o mesmo reajuste linear que o Executivo estadual", diz o TJES, em nota.
Outro tribunal que deverá reajustar o salário dos seus servidores após o anúncio do governo é o Tribunal de Contas (TCES). A Corte de contas confirmou que estuda aumento de 4,5% no contracheque dos funcionários.
O percentual do TCES é o mesmo que o Ministério Público Estadual (MPES) e a Defensoria Pública do Espírito Santo estudam conceder a seus funcionários. Ambos informaram que analisam a apresentação de projetos tratando sobre o tema.
Servidores do Legislativo e Judiciário também terão aumento salarial no ES
A Assembleia Legislativa (Ales) foi questionada sobre a possibilidade de reajuste para os servidores. Por meio de assessoria, disse que a Mesa Diretora está avaliando, "com responsabilidade e zelo pela gestão pública, a viabilidade de apresentar proposta semelhante. A decisão será tomada até a próxima semana, em diálogo com os demais deputados e em sintonia com os Poderes e instituições do Estado".
As possíveis propostas de reajuste salarial informadas por TJES, TCES, MPES e Defensoria Pública deverão ser apresentadas por meio de projetos de lei a serem encaminhados à Ales, para apreciação e votação dos deputados.