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Leonel Ximenes

MPES investiga gasto de festa que terá cantora musa de conteúdo adulto

Prefeitura do Norte do Espírito Santo vai pagar R$ 510 mil, no total, para as duas atrações nacionais

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

17 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Juliana Bonde tem 8,6 milhões de seguidores no Instagram
Juliana Bonde tem 8,6 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Instagram
Musa dos sites de conteúdo adulto Only Fans e Privacy e dona de um perfil com 8,6 milhões de seguidores no Instagram, a cantora Juliana Bonde vai se apresentar com a banda Bonde do Forró, neste fim de semana, na Festa da Carne de Sol e de Emancipação Política da cidade de Pinheiros (ES).
Juliana, que também foi uma das atrações da Festa de São Pedro na Praça do Papa, em Vitória, no ano passado, estará no palco neste domingo (20), na Praça Augusto Ruschi, na cidade do Norte do Estado.

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A festa começa sábado (19) e vai até segunda (21), feriado nacional. Além da Bonde do Forró, estão na programação shows de Carlinhos Rocha, DJ Mael, Rubiano Risso, banda O Giro, Ramon do Piseiro & Thiago Teclas, Marcos Tybel, Diego Peixoto, Paulinho Safadão, Suíte Forrozeira, Sigal e Natanzinho Lima.

MINISTÉRIO PÚBLICO INVESTIGA

Mas não existe festa de graça - ainda mais com dinheiro público. E a festança de Pinheiros não é exceção: o custo da prefeitura, só com o pagamento dos cachês das duas atrações nacionais, chega a R$ 510 mil.
Em nota, o Ministério Público Estadual (MPES) informou que está apurando a contratação do cantor Natanzinho por R$ 350 mil e da própria banda Bonde do Forró no valor de R$ 160 mil.
O cartaz com as atrações da festa de Pinheiros
O cartaz com as atrações da festa de Pinheiros Crédito: Divulgação
“O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Pinheiros, informa que, após a instauração da Notícia de Fato, destinada a fiscalizar aplicação de recursos públicos para a realização da Festa de Emancipação da Cidade e da Festa da Carne de Sol, solicitou informações para a Prefeitura de Pinheiros e para a Câmara Municipal de Vereadores”, diz a nota.

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Sobre os valores informados pela prefeitura, o MP diz que “os pagamentos foram realizados em duas parcelas, de acordo com os comprovantes e notas fiscais anexados pela Prefeitura, constando ainda justificativas técnicas e jurídicas para a modalidade de contratação adotada, conforme previsto no art. 74, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021”.
Mesmo assim, o Ministério Público anunciou que a investigação vai continuar: “O MPES ressalta ainda que a apuração segue em curso por meio da Notícia de Fato n.º 2025.0005.7121-64, em que fez uma nova solicitação de informações. Entre os documentos requisitados estão dados referentes às reuniões preparatórias, laudos técnicos, alvarás e planejamentos relativos à estrutura e segurança, conforme check list do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para grandes eventos”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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