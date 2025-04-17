MPES investiga gasto de festa que terá cantora musa de conteúdo adulto

Juliana Bonde tem 8,6 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Instagram

Musa dos sites de conteúdo adulto Only Fans e Privacy e dona de um perfil com 8,6 milhões de seguidores no Instagram, a cantora Juliana Bonde vai se apresentar com a banda Bonde do Forró, neste fim de semana, na Festa da Carne de Sol e de Emancipação Política da cidade de Pinheiros (ES).

A festa começa sábado (19) e vai até segunda (21), feriado nacional. Além da Bonde do Forró, estão na programação shows de Carlinhos Rocha, DJ Mael, Rubiano Risso, banda O Giro, Ramon do Piseiro & Thiago Teclas, Marcos Tybel, Diego Peixoto, Paulinho Safadão, Suíte Forrozeira, Sigal e Natanzinho Lima.

MINISTÉRIO PÚBLICO INVESTIGA

Mas não existe festa de graça - ainda mais com dinheiro público. E a festança de Pinheiros não é exceção: o custo da prefeitura, só com o pagamento dos cachês das duas atrações nacionais, chega a R$ 510 mil.

Em nota, o Ministério Público Estadual (MPES) informou que está apurando a contratação do cantor Natanzinho por R$ 350 mil e da própria banda Bonde do Forró no valor de R$ 160 mil.

O cartaz com as atrações da festa de Pinheiros Crédito: Divulgação

“O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Pinheiros, informa que, após a instauração da Notícia de Fato, destinada a fiscalizar aplicação de recursos públicos para a realização da Festa de Emancipação da Cidade e da Festa da Carne de Sol, solicitou informações para a Prefeitura de Pinheiros e para a Câmara Municipal de Vereadores”, diz a nota.

Sobre os valores informados pela prefeitura, o MP diz que “os pagamentos foram realizados em duas parcelas, de acordo com os comprovantes e notas fiscais anexados pela Prefeitura, constando ainda justificativas técnicas e jurídicas para a modalidade de contratação adotada, conforme previsto no art. 74, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021”.