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Leonel Ximenes

Miss Espírito Santo vai ser a mãe de Jesus na Paixão de Cristo

"Receber esse convite foi uma honra enorme", diz a nutricionista linharense

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

15 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ana Carolina faz parte da equipe de liturgia jovem de uma paróquia no Centro de Linhares
Ana Carolina faz parte da equipe de liturgia jovem de uma paróquia no Centro de Linhares Crédito: Divulgação
Saem as passarelas, entra o caminho do calvário. A Miss Espírito Santo 2025 e terceira colocada no Miss Brasil 2025, a linharense Ana Carolina Ceolin Comério, vai enfrentar um novo desafio na sua vida: interpretar Maria, mãe de Jesus, na encenação da tradicional Via Sacra.

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A dramatização será realizada nesta Sexta-feira Santa (18), às 18h, com saída do Complexo de Esporte e Lazer do bairro Três Barras, em Linhares.
“Poder viver a mãe de Jesus e me aproximar dessa personagem magnífica, dessa mulher tão especial que marca a nossa fé, é um presente divino
Ana Carolina Ceolin Comério - Miss Espírito Santo 2025 e terceira colocada no Miss Brasil 2025
O convite para ela participar sensibilizou profundamente a Miss Espírito Santo: “Como católica praticante, eu sempre acompanhei a Via Sacra todos os anos. Receber esse convite foi uma honra enorme. Estou muito emocionada de estar aqui, de entrar nesse território sagrado que é essa história”, diz a nutricionista, que integra a equipe de liturgia jovem da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Linhares.
Ensaio da Via Sacra no bairro Três Barras, em Linhares
Ensaio da Via Sacra no bairro Três Barras, em Linhares Crédito: Divulgação
A encenação é uma manifestação artística e comunitária de fé, que propõe uma releitura das 14 estações da Via Sacra, representando a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. O trajeto percorrerá ruas e avenidas do bairro Três Barras, convidando os presentes a um momento de reflexão e espiritualidade.
O percurso será conduzido pelos padres Devaldo Lorenzutti e Hansmiller, e pelo diácono Getúlio. Crianças, jovens e adultos das comunidades locais participam com dedicação, dando vida e emoção a cada cena encenada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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