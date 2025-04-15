Miss Espírito Santo vai ser a mãe de Jesus na Paixão de Cristo

Saem as passarelas, entra o caminho do calvário. A Miss Espírito Santo 2025 e terceira colocada no Miss Brasil 2025
, a linharense Ana Carolina Ceolin Comério, vai enfrentar um novo desafio na sua vida: interpretar Maria, mãe de Jesus, na encenação da tradicional Via Sacra.
A dramatização será realizada nesta Sexta-feira Santa (18), às 18h, com saída do Complexo de Esporte e Lazer do bairro Três Barras, em Linhares.
O convite para ela participar sensibilizou profundamente a Miss Espírito Santo: “Como católica praticante, eu sempre acompanhei a Via Sacra todos os anos. Receber esse convite foi uma honra enorme. Estou muito emocionada de estar aqui, de entrar nesse território sagrado que é essa história”, diz a nutricionista, que integra a equipe de liturgia jovem da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Linhares
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A encenação é uma manifestação artística e comunitária de fé, que propõe uma releitura das 14 estações da Via Sacra, representando a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. O trajeto percorrerá ruas e avenidas do bairro Três Barras, convidando os presentes a um momento de reflexão e espiritualidade.
O percurso será conduzido pelos padres Devaldo Lorenzutti e Hansmiller, e pelo diácono Getúlio. Crianças, jovens e adultos das comunidades locais participam com dedicação, dando vida e emoção a cada cena encenada.