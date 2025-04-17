O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou nesta quinta-feira (17) o nome que vai ocupar uma cadeira de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito (TJES) pela classe dos advogados. O escolhido pelo chefe do Executivo estadual foi o advogado Alexandre Puppim.
Indicado para assumir o posto deixado pelo desembargador Annibal de Rezende Lima, aposentado da Corte em abril de 2024, Puppim integrava a lista tríplice encaminhada ao governo pelo tribunal, da qual também faziam parte os advogados Erfen José Ribeiro e Vinícius Pinheiro Sant´Anna. A relação de três nomes havia sido eleita pelo Tribunal Pleno do TJES no último dia 10.
A escolha do novo desembargador capixaba foi anunciada por meio de publicação no perfil de Casagrande no X (antigo Twitter). Veja a publicação:
Alexandre Puppim é advogado graduado em 1996, especialista em Direito Empresarial e mestre em Relações Privadas e Constituição pela Faculdade de Direito de Campos (FDC/RJ). É professor em faculdades particulares da Grande Vitória e já atuou como professor substituto na Ufes.
Alexandre Puppim é escolhido por Casagrande como novo desembargador do TJES