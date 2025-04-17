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Poder Judiciário

Alexandre Puppim é escolhido por Casagrande como novo desembargador do TJES

Advogado vai ocupar o posto deixado pelo desembargador Annibal de Rezende Lima, aposentado da Corte em abril de 2024

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 17:55

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

17 abr 2025 às 17:55
O advogado Alexandre Puppim é indicado pelo governador Renato Casagrande para ser desembargador no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
Alexandre Puppim foi indicado por Renato Casagrande para ser o novo desembargador do TJES Crédito: Rodrigo Zaca/Governo ES
O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou nesta quinta-feira (17) o nome que vai ocupar uma cadeira de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito (TJES) pela classe dos advogados. O escolhido pelo chefe do Executivo estadual foi o advogado Alexandre Puppim.
Indicado para assumir o posto deixado pelo desembargador Annibal de Rezende Lima, aposentado da Corte em abril de 2024,  Puppim integrava a lista tríplice encaminhada ao governo pelo tribunal, da qual também faziam parte os advogados Erfen José Ribeiro e Vinícius Pinheiro Sant´Anna. A relação de três nomes havia sido eleita pelo Tribunal Pleno do TJES no último dia 10.

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A escolha do novo desembargador capixaba foi anunciada por meio de publicação no perfil de Casagrande no X (antigo Twitter). Veja a publicação:
Alexandre Puppim é advogado graduado em 1996, especialista em Direito Empresarial e mestre em Relações Privadas e Constituição pela Faculdade de Direito de Campos (FDC/RJ). É professor em faculdades particulares da Grande Vitória e já atuou como professor substituto na Ufes.
Alexandre Puppim é escolhido por Casagrande como novo desembargador do TJES

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