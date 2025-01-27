Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo: escolha de novo desembargador em pauta Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta, durante evento do Ao falar com a reportagem dedurante evento do governo do Estado na tarde desta segunda-feira (27), em Vitória, a presidente da OAB-ES, Erica Neves, disse que, pelo que tem acompanhado do andamento do assunto no TJES, não há realmente previsão de que a lista sêxtupla seja pautada pelo tribunal nas sessões de fevereiro. Caberá aos desembargadores escolherem três nomes, entre os apontados pela ordem. Depois, a lista tríplice será encaminhada ao governador Renato Casagrande (PSB), que definirá o novo membro da Corte capixaba.

Os desembargadores voltam a se reunir presencialmente no próximo dia 6, após ter sido finalizado o período de recesso de fim de ano. O TJES foi procurado sobre mais informações a respeito da previsão de análise da relação de candidatos ao cargo de desembargador, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Your browser does not support the audio element. Lista da OAB para vaga desembargador do TJES deve ser votada em março

Os nomes foram escolhidos em meio a polêmicas e questionamentos envolvendo o processo eleitoral na Ordem. Uma das principais queixas tem a ver com a falta de paridade de gênero na lista eleita pelo Conselho da OAB-ES. São cinco homens e apenas uma mulher concorrendo à vaga de desembargador capixaba.

Veja os 6 candidatos da OAB-ES a integrar a lista tríplice do TJES:

Vinícius Pinheiro de Sant’Anna Adriano Pedra Alexandre Puppim Américo Mignone Erfen Ribeiro Sarah Merçon-Vargas

A relação chancelada pelos conselheiros da Ordem destoa da lista duodécima eleita pelos mais de 20 mil advogados cadastrados na OAB-ES, em 7 de novembro do ano passado. Na ocasião, foram escolhidos 5 mulheres e 7 homens para seguir à segunda fase do processo de escolha do novo desembargador do TJES.

A Gazeta em 16 de dezembro. Os questionamentos levantados na ocasião fizeram a presidente da OAB-ES considerar até mesmo um possível pedido de devolução da lista ao tribunal , conforme mostrou a reportagem deem 16 de dezembro.

Mudança na ordem de votação

No ano passado, pela primeira vez, o modelo de votação para a escolha das listas duodécima e sêxtupla formada pela Ordem foi alterado. Anteriormente, o Conselho Pleno elegia a relação de 12 nomes, enquanto a de seis ficava a cargo dos advogados membros da OAB-ES.

Interlocutores ouvidos pela reportagem, à época, afirmaram, no entanto, que as dúvidas sobre a eleição da lista sêxtupla enviada ao Tribunal de Justiça não estariam relacionadas à forma como o pleito ocorreu, uma vez que foi publicado edital especificando as regras, mas, sim, a práticas que iriam de intimidação de candidato a troca de favores.