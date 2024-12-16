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Escolha de desembargador

Presidente da OAB não descarta pedir devolução de lista para vaga no TJES

Erica Neves disse que lista sêxtupla poderá ser reavaliada, caso seja encontrado algum "vício" no resultado, que é alvo de críticas e questionamentos

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 17:29

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

16 dez 2024 às 17:29
A presidente eleita da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Erica Neves, não descarta pedir devolução da lista sêxtupla encaminhada ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) visando à vaga de desembargador da Corte estadual destinada a membros indicados pela Ordem.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (16), Erica, primeira mulher a presidir a OAB-ES, disse que, caso seja encontrado algum "vício" no resultado da lista, a relação poderá ser reavaliada. Isso deve ocorrer após 1º de janeiro de 2025, quando a advogada já estará empossada no cargo de presidente da seccional capixaba.
"O que posso dizer é que, havendo vícios, não há impedimento para pedir a devolução da lista. O próprio tribunal também pode identificar discrepâncias no resultado e optar por devolver (a lista) ", afirma a presidente eleita da OAB-ES.
Erica Neves, presidente eleita da OAB-ES
Erica Neves pode reavaliar lista sêxtupla após tomar posse como presidente da OAB-ES Crédito: Divulgação
A lista sêxtupla encaminhada ao TJES foi escolhida no último dia 3, em sessão pública do Conselho Pleno da Ordem. A eleição foi marcada por polêmicas e questionamentos, com manifestações públicas de candidatos que ficaram de fora da relação de seis nomes enviada à Corte estadual.
Presidente da OAB não descarta pedir devolução de lista para vaga no TJES

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Um dos principais questionamentos estaria relacionado à falta de paridade de gênero na lista eleita pelo Conselho da OAB-ES. São cinco homens e apenas uma mulher concorrendo à vaga de desembargador capixaba.
A relação chancelada pelos conselheiros da Ordem destoa da lista duodécima eleita pelos mais de 20 mil advogados cadastrados na OAB-ES, em 7 de novembro deste ano.  Na ocasião, foram escolhidos 5 mulheres e 7 homens para seguir à segunda fase do processo de escolha do novo desembargador do TJES.

Mudança na ordem de votação

Este ano, pela primeira vez, o modelo de votação para a escolha das listas duodécima e sêxtupla formada pela Ordem foi alterado. Anteriormente, o Conselho Pleno elegia a relação de 12 nomes, enquanto a de seis ficava a cargo dos advogados membros da OAB-ES.
Interlocutores ouvidos pela reportagem afirmam, no entanto, que as dúvidas sobre a eleição da lista sêxtupla enviada ao Tribunal de Justiça não estariam relacionadas à forma como o pleito ocorreu, uma vez que foi publicado edital especificando as regras, mas, sim, a práticas que vão de intimidação de candidato a troca de favores.

TJES adia votação da lista

Apesar de ter recebido a lista sêxtupla da OAB-ES no último dia 9, ainda com duas sessões plenárias previstas antes do recesso de fim de ano, o TJES se manifestou pelo adiamento da votação visando à formação da relação de três nomes (lista tríplice) a ser enviada para apreciação do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), responsável por indicar que ocupará a cadeira de desembargador no tribunal. A expectativa é que votação ocorra apenas em fevereiro, após o recesso do Poder Judiciário.

O que acontece se a lista for devolvida?

Em uma hipotética devolução da lista sêxtupla em poder do TJES, caso seja confirmada alguma irregularidade no resultado da eleição promovida pelo Conselho Pleno da OAB-ES, será necessária a realização de nova votação, a partir de publicação de outro edital para registro de candidaturas.

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