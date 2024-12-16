Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (16), Erica, primeira mulher a presidir a OAB-ES, disse que, caso seja encontrado algum "vício" no resultado da lista, a relação poderá ser reavaliada. Isso deve ocorrer após 1º de janeiro de 2025, quando a advogada já estará empossada no cargo de presidente da seccional capixaba.

"O que posso dizer é que, havendo vícios, não há impedimento para pedir a devolução da lista. O próprio tribunal também pode identificar discrepâncias no resultado e optar por devolver (a lista) ", afirma a presidente eleita da OAB-ES.

Erica Neves pode reavaliar lista sêxtupla após tomar posse como presidente da OAB-ES Crédito: Divulgação

A lista sêxtupla encaminhada ao TJES foi escolhida no último dia 3 , em sessão pública do Conselho Pleno da Ordem. A eleição foi marcada por polêmicas e questionamentos, com manifestações públicas de candidatos que ficaram de fora da relação de seis nomes enviada à Corte estadual.

Your browser does not support the audio element. Presidente da OAB não descarta pedir devolução de lista para vaga no TJES

Um dos principais questionamentos estaria relacionado à falta de paridade de gênero na lista eleita pelo Conselho da OAB-ES. São cinco homens e apenas uma mulher concorrendo à vaga de desembargador capixaba.

A relação chancelada pelos conselheiros da Ordem destoa da lista duodécima eleita pelos mais de 20 mil advogados cadastrados na OAB-ES, em 7 de novembro deste ano. Na ocasião, foram escolhidos 5 mulheres e 7 homens para seguir à segunda fase do processo de escolha do novo desembargador do TJES.

Mudança na ordem de votação

Este ano, pela primeira vez, o modelo de votação para a escolha das listas duodécima e sêxtupla formada pela Ordem foi alterado. Anteriormente, o Conselho Pleno elegia a relação de 12 nomes, enquanto a de seis ficava a cargo dos advogados membros da OAB-ES.

Interlocutores ouvidos pela reportagem afirmam, no entanto, que as dúvidas sobre a eleição da lista sêxtupla enviada ao Tribunal de Justiça não estariam relacionadas à forma como o pleito ocorreu, uma vez que foi publicado edital especificando as regras, mas, sim, a práticas que vão de intimidação de candidato a troca de favores.

TJES adia votação da lista

O que acontece se a lista for devolvida?