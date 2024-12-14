Prefeito tira férias 15 dias antes do fim do mandato no ES

Marcos Luiz Jauhar não conseguiu se reeleger no pleito deste ano Crédito: Instagram/Reprodução

O prefeito de Guaçuí , Marcos Luiz Jauhar (Podemos), encaminhou à Câmara de Vereadores de cidade um ofício comunicando que entrará de férias no período que vai da próxima segunda-feira, dia 16, até 31 de dezembro. Com isso, o chefe do Executivo deverá voltar do período de descanso quando já não for mais o gestor do município do Sul do Espírito Santo.

Isso porque Jauhar não conseguiu se reeleger no pleito deste ano. Ele teve 33,87% dos votos válidos e foi derrotado por Vagner Rodrigues (PP), eleito com 41,95%. O novo prefeito assume o cargo em 1º de janeiro de 2025.

Enquanto não há troca de gestões, quem assume o comando da cidade interinamente é o vice de Jauhar, Licinho Moreira (PSD), conforme informa o documento ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso por meio da presidência da Câmara de Vereadores de Guaçuí, na noite desta sexta-feira (13).

No texto do documento, o prefeito justifica as férias, exatamente no período em que as prefeituras que terão nova gestão finalizam a fase de transição de mandatos, como direito garantido na Lei Orgânica Municipal.

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