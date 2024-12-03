Tribunal de Justiça tem vaga aberta após aposentadoria de desembargador Crédito: Carlos Alberto Silva

Os desembargadores, por sua vez, reduzem a lista a três nomes, que resultam na lista tríplice a ser enviada ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), responsável por escolher o novo membro da Corte. Ainda não há data para que isso aconteça.

A lista sêxtupla é oriunda da relação de 12 nomes que integraram a lista duodécima, aprovada pela Ordem no último dia 7. A cadeira no TJES reservada à advocacia surgiu após aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, em abril deste ano.

A vaga, para a qual se inscreveram 23 advogados, atende ao que determina a Constituição Federal. No texto constitucional fica estabelecido que 1/5 das vagas para desembargador da Corte estadual seja reservado ao Ministério Público e à OAB.

Your browser does not support the audio element. Definidos os seis candidatos da OAB à vaga de desembargador do ES

Veja os 6 candidatos da OAB-ES a integrar a lista tríplice do TJES: