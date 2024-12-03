A seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) definiu nesta terça-feira (3) os seis representantes da advocacia que formarão a lista sêxtupla visando a uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Após ter sido aprovada em sessão pública do Conselho Pleno da Ordem, a relação com os nomes será encaminhada para apreciação dos desembargadores do tribunal, durante sessão plenária.
Os desembargadores, por sua vez, reduzem a lista a três nomes, que resultam na lista tríplice a ser enviada ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), responsável por escolher o novo membro da Corte. Ainda não há data para que isso aconteça.
A lista sêxtupla é oriunda da relação de 12 nomes que integraram a lista duodécima, aprovada pela Ordem no último dia 7. A cadeira no TJES reservada à advocacia surgiu após aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, em abril deste ano.
A vaga, para a qual se inscreveram 23 advogados, atende ao que determina a Constituição Federal. No texto constitucional fica estabelecido que 1/5 das vagas para desembargador da Corte estadual seja reservado ao Ministério Público e à OAB.
Definidos os seis candidatos da OAB à vaga de desembargador do ES
Veja os 6 candidatos da OAB-ES a integrar a lista tríplice do TJES:
- Américo Mignone
- Erfen Ribeiro
- Vinicius Santana
- Alexandre Puppim
- Adriano Sant’Anna Pedra
- Sarah Merçon