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Confira os nomes

Definidos os seis candidatos da OAB à vaga de desembargador do ES

Lista com os nomes foi definida nesta terça-feira (3) em sessão pública do Conselho Pleno da Ordem

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 16:27

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

03 dez 2024 às 16:27
TJES
Tribunal de Justiça tem vaga aberta após aposentadoria de desembargador Crédito: Carlos Alberto Silva
A seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) definiu nesta terça-feira (3) os seis representantes da advocacia que formarão a lista sêxtupla visando a uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Após ter sido aprovada em sessão pública do Conselho Pleno da Ordem, a relação com os nomes será encaminhada para apreciação dos desembargadores do tribunal, durante sessão plenária.
Os desembargadores, por sua vez, reduzem a lista a três nomes, que resultam na lista tríplice a ser enviada ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), responsável por escolher o novo membro da Corte. Ainda não há data para que isso aconteça.
A lista sêxtupla é oriunda da relação de 12 nomes que integraram a lista duodécima, aprovada pela Ordem no último dia 7. A cadeira no TJES reservada à advocacia surgiu após aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, em abril deste ano.
A vaga, para a qual se inscreveram 23 advogados, atende ao que determina a Constituição Federal. No texto constitucional fica estabelecido que 1/5 das vagas para desembargador da Corte estadual seja reservado ao Ministério Público e à OAB.
Definidos os seis candidatos da OAB à vaga de desembargador do ES
Veja os 6 candidatos da OAB-ES a integrar a lista tríplice do TJES:
  1. Américo Mignone
  2. Erfen Ribeiro
  3. Vinicius Santana
  4. Alexandre Puppim
  5. Adriano   Sant’Anna Pedra
  6. Sarah Merçon

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