Câmara de Apiacá aprova aumento de até 50% para prefeito, vice e secretários

Câmara Municipal de Apiacá: aumento foi aprovado por 9 votos a 3 Crédito: Google Street View

O prefeito de Apiacá , o vice e o secretariado da cidade poderão ter aumento no salário a partir de janeiro de 2025. A Câmara de Vereadores da cidade do Sul do Espírito Santo aprovou, nesta sexta-feira (13), um projeto de lei que eleva os vencimentos desses agentes públicos em até 50%.

No caso do chefe do Executivo municipal, o aumento aprovado pela Casa de Leis foi de 40,7%, com o salário saltando de R$ 13.500 para R$ 19 mil. O vice, por sua vez, recebeu, no projeto aprovado pelos vereadores, incremento de 34,8% no valor do subsídio. O pagamento sairá dos atuais R$ 6.500 para R$ 9 mil.

O maior percentual de aumento incidirá no salário do secretariado municipal. Atualmente avaliada em R$ 4 mil, a remuneração dos chefes das pastas na cidade poderá ser de R$ 6 mil.

A proposta contou com o voto "sim" de 5 dos 9 parlamentares do Legislativo de Apiacá; 3 foram contra a matéria. O presidente da Câmara não vota.

A matéria agora segue para sanção ou veto do prefeito Fabrício Gomes (PP), que tem 15 dias para manifestar seu posicionamento sobre o tema. Caso isso não ocorra dentro do prazo, a Câmara pode promulgar o texto, que passará a vigorar como lei.