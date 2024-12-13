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No Sul do ES

Câmara de Apiacá aprova aumento de até 50% para prefeito, vice e secretários

A matéria agora segue para sanção ou veto do prefeito, que tem 15 dias para manifestar seu posicionamento sobre o tema

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 15:43

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

13 dez 2024 às 15:43
Câmara Municipal de Apiacá
Câmara Municipal de Apiacá: aumento foi aprovado por 9 votos a 3 Crédito: Google Street View
O prefeito de Apiacá, o vice e o secretariado da cidade poderão ter aumento no salário a partir de janeiro de  2025. A Câmara de Vereadores da cidade do Sul do Espírito Santo aprovou, nesta sexta-feira (13), um projeto de lei que eleva os vencimentos desses agentes públicos em até 50%. 
No caso do chefe do Executivo municipal, o aumento aprovado pela Casa de Leis foi de 40,7%, com o salário saltando de R$ 13.500 para R$ 19 mil. O vice, por sua vez, recebeu, no projeto aprovado pelos vereadores, incremento de 34,8% no valor do subsídio. O pagamento sairá dos atuais R$ 6.500 para R$ 9 mil.
O maior percentual de aumento incidirá no salário do secretariado municipal. Atualmente avaliada em R$ 4 mil, a remuneração dos chefes das pastas na cidade poderá ser de R$ 6 mil.
A proposta contou com o voto "sim" de 5 dos 9 parlamentares do Legislativo de Apiacá; 3 foram contra a matéria. O presidente da Câmara não vota.
A matéria agora segue para sanção ou veto do prefeito Fabrício Gomes (PP), que tem 15 dias para manifestar seu posicionamento sobre o tema. Caso isso não ocorra dentro do prazo, a Câmara pode promulgar o texto, que passará a vigorar como lei.
Câmara de Apiacá aprova aumento de até 50% para prefeito, vice e secretários

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