Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro extra

Prefeito de Nova Venécia anuncia pagamento de abono a servidores

Gratificação de R$ 2 mil será paga a 1.136 servidores; em novembro, profissionais da Educação receberam abono de R$ 6 mil

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 19:17

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

12 dez 2024 às 19:17
Prefeito em fim de mandato anuncia abono para servidores em Nova Venécia
Sede da Prefeitura de Nova Venécia: abono terá impacto financeiro de R$ 2,2 milhões Crédito: Prefeitura de Nova Venécia
O prefeito de Nova Venécia, André Fagundes (Podemos), anunciou nesta quinta-feira (12), pelas redes sociais, que sua gestão concederá um abono de R$ 2 mil a todos os servidores públicos do município do Noroeste do Espírito Santo. A Gazeta apurou que 1.136 servidores serão contemplados, totalizando um impacto financeiro de R$ 2.272.000,00. 
O benefício não deve ser destinado aos agentes políticos e nem aos profissionais da Educação, já contemplados com abono de cerca de R$ 6 mil. Em novembro, a prefeitura anunciou o rateio de R$ 8 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) – recurso federal – para 1.332 funcionários da Educação no município. 
"O Natal vai ser muito bom. O ano de 2024 foi maravilhoso, e a gente agradece a todos vocês por contribuir com o município", afirmou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.
O projeto de lei do Executivo de Nova Venécia, que propõe conceder abono salarial aos servidores municipais, será protocolado nesta sexta-feira (13) na Câmara de Vereadores. A tramitação ocorrerá em regime de urgência. A reportagem apurou que o projeto pode ser votado na próxima terça-feira (17), e o abono deve cair nas contas dos servidores ainda em dezembro. 
Em documento que estima o impacto orçamentário-financeiro, assinado por Fagundes, o prefeito afirma: "Diante dos resultados parciais apurados no exercício de 2024, há disponibilidade orçamentária e financeira para custear as despesas propostas".

+ Reportagens 

Juiz do ES é investigado por trabalhar dos EUA e "abandonar comarca"

Caminhão de lixo passa em quebra-mola, trabalhador cai e se acidenta no ES

Férias nas estradas: como lidar com a imprudência no trânsito?

849 mil pessoas não têm imóvel próprio e moram de aluguel no ES

Tribunal do ES aceita denúncia e juiz e mais 19 são réus em ação penal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nova Venécia Região Norte do ES Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados