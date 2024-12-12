Prefeito de Nova Venécia anuncia pagamento de abono a servidores

Sede da Prefeitura de Nova Venécia: abono terá impacto financeiro de R$ 2,2 milhões Crédito: Prefeitura de Nova Venécia

A Gazeta apurou que 1.136 servidores serão contemplados, totalizando um impacto financeiro de R$ 2.272.000,00. O prefeito de Nova Venécia , André Fagundes (Podemos), anunciou nesta quinta-feira (12), pelas redes sociais, que sua gestão concederá um abono de R$ 2 mil a todos os servidores públicos do município do Noroeste do Espírito Santo apurou que 1.136 servidores serão contemplados, totalizando um impacto financeiro de R$ 2.272.000,00.

O benefício não deve ser destinado aos agentes políticos e nem aos profissionais da Educação, já contemplados com abono de cerca de R$ 6 mil. Em novembro, a prefeitura anunciou o rateio de R$ 8 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) – recurso federal – para 1.332 funcionários da Educação no município.

"O Natal vai ser muito bom. O ano de 2024 foi maravilhoso, e a gente agradece a todos vocês por contribuir com o município", afirmou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

O projeto de lei do Executivo de Nova Venécia, que propõe conceder abono salarial aos servidores municipais, será protocolado nesta sexta-feira (13) na Câmara de Vereadores. A tramitação ocorrerá em regime de urgência. A reportagem apurou que o projeto pode ser votado na próxima terça-feira (17), e o abono deve cair nas contas dos servidores ainda em dezembro.