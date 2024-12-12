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Censo 2022

849 mil pessoas não têm imóvel próprio e moram de aluguel no ES

Venda Nova do Imigrante é a cidade com maior percentual da população em domicílios alugados; dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (12)

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 14:22

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

12 dez 2024 às 14:22
IBGE mostra que, no país, há tendência de crescimento no número de imóveis alugados
IBGE mostra que, no país, há tendência de crescimento no número de imóveis alugados Crédito: Freepik
Dados do Censo Demográfico 2022, estudo elaborado e divulgado de forma preliminar pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 23,5% dos domicílios são alugados no Espírito Santo — cerca de 335,8 mil moradias.
No Estado, 848,9 mil pessoas vivem em lares locados, o equivalente a 22,3% da população, mostrando um aumento nesse cenário em relação aos censos de 2000 e 2010. Os números foram divulgados na manhã desta quinta-feira (12).
Para efeito de comparação, em 2000, o percentual de moradores em domicílios alugados no Espírito Santo era de 12,4%. Em duas décadas, o número quase dobrou, seguindo uma tendência nacional. No país, dos 72 milhões de domicílios ocupados para moradia permanente, 22% — ou seja, 16 milhões — são alugados.
Ao todo, o Estado conta com 1,4 milhão de domicílios permanentes ocupados. Desse total, segundo o Censo de 2022, 983,3 mil eram ocupados pelos proprietários, o equivalente a 68,8%. Analisando pela ótica da população, dos 3,8 milhões de moradores em domicílios particulares permanentes em 2022, 2,7 milhões moravam em domicílios próprios, representando 69,9%. 

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Dados por cidade

Os números ainda revelam que, proporcionalmente, Venda Nova do Imigrante é a cidade com maior percentual da população em domicílios alugados. No município da Região Serrana, que soma 8.910 domicílios ocupados, 38,4% dos moradores vivem em  espaços locados, o equivalente a 3.505 imóveis.
Em relação aos municípios da Grande Vitória, a Capital, Vila Velha e Serra têm cerca de 28% dos imóveis locados.

Imóveis alugados na Grande Vitória

Vitória: 37.094
Vila Velha: 50.277
Serra: 53.942
Cariacica: 22.790
Viana: 5.131
Fundão: 1.295
Guarapari: 9.987

Tendência nacional

O aumento no número de moradores em domicílios alugados não é um cenário visto apenas no Espírito Santo. No recorte nacional, o IBGE mostra que um em cada cinco brasileiros vive em imóveis alugados, ou seja, 20,9% da população. Em 2000, essa parcela era de 12,3% e, em 2010, era de 16,4%.
Apesar disso, segundo o IBGE, há um considerável predomínio dos domicílios próprios, com 72,7% da população brasileira residindo em domicílios de propriedade de algum dos moradores (já pago, herdado, ganho ou ainda pagando). Já 5,6% da população vivia em domicílios cedidos ou emprestados (por empregador, familiar ou outra forma) e 0,8% em outras condições de ocupação.

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