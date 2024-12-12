Casagrande vê infraestrutura e turismo como saída contra perda de arrecadação

Renato Casagrande durante sua participação no Bom Dia ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), esteve no programa Bom dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (12). Durante a entrevista, o chefe do executivo capixaba comentou sobre a nova reforma tributária , que vai alterar a dinâmica de arrecadação dos Estados brasileiros.

Ele ressaltou que o Espírito Santo possui a nota A+ na gestão fiscal, mesmo no atual sistema tributário — que classificou como "complexo" —, mas pontuou que é preciso ficar atento com as mudanças que vêm por aí.

“O que a gente precisa ficar atento é que, a partir de 2033, o imposto será cobrado no destino. Hoje, uma parte é na origem (produção) e a outra é no destino (consumo). O Espírito Santo é um Estado mais produtor do que consumidor, porque somos bem industrializados e temos uma população pequena, então teremos que ser eficientes”, alertou o governador.

Casagrande afirmou que um dos caminhos para se adaptar às mudanças da reforma é investir em infraestrutura e turismo. “Alguns países pequenos possuem grandes plataformas logísticas, e o Espírito Santo tem que caminhar nessa direção. A outra direção é o turismo. Se a gente tem um público consumidor pequeno temos que atrair visitantes e para isso termos uma boa qualidade de vida, preservação dos recursos naturais, boa infraestrutura logística, isso tudo ajuda a atrair pessoas para cá e aumentar o consumo."

Sobre infraestrutura, o governador do Espírito Santo afirmou, durante a participação no Bom Dia ES, que, em 2024, o Estado investiu 20% do orçamento, que, segundo ele, representa cerca de R$ 4 bilhões, nessa área.

"Isso mostra que somos um Estado organizado, equilibrado, com capacidade de investimento. Um Estado com uma população pequena precisa de infraestrutura adequada. Hoje, você anda na rua e 'tropeça' em alguma obra do governo do Estado", contou Casagrande, que afirmou ainda que a ideia é aumentar ainda mais o investimento para 2025.

Recursos para a Saúde

Ainda sobre a aplicação de recursos públicos, o chefe do executivo contou que o governo está realizando repasses na área da Saúde. “Estamos fazendo, neste momento, repasses para os municípios para a construção de 110 novas unidades de saúde, vamos fazer um novo edital para completar o que precisa de unidades nos municípios”, disse.