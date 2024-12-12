Economia do ES deve crescer 2,9% em 2025, com destaque para setor industrial

economia do Espírito Santo deve fechar 2024 em alta. De acordo com dados do Indicador de Atividade Econômica (IAE-Findes) do Observatório Findes, o crescimento projetado para este ano é de 4,8%. Em 2025, a geração de riquezas em território capixaba deve avançar 2,9%. Com isso, o Estado deve ter o terceiro ano seguido de resultados econômicos positivos.

Os números tanto para este ano quanto para para o próximo ainda mostram que o Espírito Santo deve ter um desempenho acima da média nacional, 3,3% e 2,2%, respectivamente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia (FGV Ibre). As projeções e análises sobre a economia do Estado foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (12).

O presidente da Findes , Paulo Baraona, destacou que o setor industrial vem desempenhando um papel importante no crescimento da economia capixaba. "Estamos vendo um avanço ano após ano. Isso mostra que a nossa indústria está gerando cada vez mais emprego e renda para a população capixaba. Os dados mais recentes do IBGE apontam que temos mais de 19 mil indústrias, que, juntas, somam cerca de 252 mil empregos formais no ES."

A economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório Findes, Marília Silva, avalia que o crescimento da indústria no próximo ano será sustentado por alguns fatores. "O aumento da produção de petróleo e gás com FPSO Maria Quitéria começando a operar em capacidade máxima e o aumento da produção de minério, com a Usina 3 da Samarco operando. Outro ponto que é interessante olharmos é para a expectativa da ArcelorMittal fazer reposição de estoque, que deve gerar aumento de produção."

Ano positivo

Os três primeiros trimestres do ano foram positivos para a economia capixaba, que, segundo os dados consolidados do IAE-Findes, cresceu 3,4%, acima do observado para o PIB do Brasil (3,3%).

Ao longo dos nove primeiros meses do ano, todos os setores econômicos avançaram no Estado, com destaque para o crescimento da agropecuária (8,3%), dos serviços (3,2%) e da indústria (3,1%), sendo os dois últimos os que mais contribuíram para o bom desempenho capixaba.

O setor industrial cresceu 3,1% no acumulado entre janeiro e setembro deste ano. O resultado é explicado pelo bom desempenho nas quatro atividades que a compõem: energia e saneamento (16%), construção (2,7%), indústrias extrativas (2,6%) e indústria de transformação (0,8%).

Índice de Atividade Econômica da Findes mostra que 2024 é um bom ano para o Espírito Santo Crédito: Findes

O gerente de Ambiente de Negócios do Observatório Findes, Nathan Diirr, explicou que o crescimento de 16% da atividade de energia e saneamento no acumulado dos nove primeiros meses de 2024 foi puxado pelo maior consumo de energia elétrica, em função das temperaturas mais elevadas, além da contribuição da bandeira tarifária verde que ficou vigente na maior parte do período.

“Já a indústria extrativa cresceu 2,6%, em decorrência das altas de 14,3% da atividade de pelotização do minério de ferro. Por outro lado, a produção de petróleo e gás natural registrou uma queda de 3,9% no acumulado do ano até terceiro trimestre”, comentou.

A indústria de transformação cresceu 0,8% impulsionada pelas altas na metalurgia (4,4%), na fabricação de coque e de produtos derivados do petróleo (5%) e produtos alimentícios (0,7%). Já a produção de celulose e papel e de produtos minerais não-metálicos registrou variação negativa de 8,7% e 0,7%, respectivamente.

O setor de serviços também cresceu, ficando em 3,2% no acumulado entre janeiro e setembro, na comparação com o mesmo período de 2023. Ele foi influenciado pelo desempenho positivo em todas as suas atividades: transportes (11%), demais atividades de serviços (2,8%) e comércio (1,9%). “O mercado de trabalho favorável, o aumento da massa salarial da economia, a taxa de inflação dentro meta (até o mês de setembro) e os programas governamentais de transferência de renda ajudaram a explicar o desempenho do setor de serviços no Estado”, apontou Nathan Diirr.

Os primeiros nove meses de 2024 foram marcados por uma estiagem no território capixaba, reflexo do baixo volume de chuvas e de altas temperaturas. Mas, o retorno das precipitações nos últimos meses do ano elevou as vazões dos principais rios do Estado, contribuindo assim para reduzir os efeitos dos meses de seca. A melhoria do quadro também possibilitou, em novembro, a revogação do decreto do estado de alerta sobre a situação hídrica do Espírito Santo assinado em setembro.

Diante desse cenário, a agropecuária cresceu 8,3% de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. A agricultura cresceu 7,8% influenciada pela maior produção de café (arábica e Canephora/conilon), principal lavoura do Estado. Vale ressaltar que o ano de 2024 é marcado pela bienalidade positiva do café, havendo maior produtividade na colheita do fruto. Já a pecuária, que teve alta de 11% no período, foi puxada pela maior produção de leite e de suínos, e pelas atividades relacionadas à produção de aves e ovos.