Saiba quais trechos da BR 101 vão ficar de fora da duplicação

A parte da BR 101 que não será duplicada fica no Norte do Estado Crédito: Fernando Madeira

A repactuação do contrato da BR 101 no Espírito Santo foi apresentada pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) em Vitória, na última semana de novembro, em audiência pública. No acordo feito da União com a Eco101, que administra a via desde 2013, não está previsto mais a duplicação de todos os 478 quilômetros da via no Estado e parte do Sul da Bahia.

Com a aprovação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) da repactuação do contrato da Eco101 foram feitos ajustes nas entregas a serem feitas pela empresa, bem como nos prazos para finalização de obras nos trechos.

Na nova proposta, cerca de 150 quilômetros não terão intervenção para garantir faixa dupla de trânsito nos dois sentidos. Na prática, a parte que não será duplicada fica no Norte do Estado, de Linhares, antes do trecho de Sooretama – que não tem permissão ambiental de duplicação pela Reserva Biológica de Sooretama – até o extremo Norte, na divisa com a Bahia (confira no mapa abaixo onde não será duplicado).

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Investimentos previstos:

170,7 km de duplicação

15,6 km de contornos

41,1 km de faixas adicionais

117 km já foram duplicados Resultado: 334,4 km do trecho ampliados

Na região de Sooretama, a BR 101 corta a reserva florestal em um trecho de 25 km que, segundo a legislação federal, não pode passar por intervenções que impactem a natureza no local.

Nesse trecho ao norte de Linhares, serão feitos no lugar das duplicações, 41,4 quilômetros de faixas adicionais.

Mudanças nas tarifas

Assim que as novas regras estiverem valendo, após a assinatura do novo contrato, previsto para meados de 2025, as motos serão isentas de pagamento de pedágio . Segundo o superintendente de concessão de Infraestrutura da ANTT, Marcelo Fonseca, essa isenção já tem sido praticada nos contratos mais novos e são consideradas modernizações da política tarifária. Atualmente, as motocicletas pagam metade da tarifa de cada praça do pedágio.

Outra vantagem prevista é para usuários frequentes das categorias de veículos leves. Segundo a ANTT, todos que passam a cada mês mais de uma vez por determinada praça de pedágio têm desconto na recorrência. Para isso será preciso instalar adesivo (TAG) no veículo.

Estão previstas ainda tarifas distintas para pista simples e dupla. O usuário vai pagar o valor referente ao tipo de pista que trafega, havendo a modificação da tarifa somente após a conclusão das obras.