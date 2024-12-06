O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo registrou crescimento em todas as bases de comparação no terceiro trimestre de 2024. O indicador econômico capixaba ainda ultrapassou a média nacional, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
O crescimento, anunciado em coletiva nesta sexta-feira (6), foi de 4,1% em relação aos últimos quatro trimestres. O Brasil, por sua vez, registrou evolução de 3,1% no mesmo período. Já no acumulado do ano, em comparação a 2023, o Estado apresentou crescimento de 2,9%, enquanto o país, de 3,3%.
Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o Espírito Santo apresentou alta de 2,5%. Além disso, o PIB capixaba também cresceu 0,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior, marcando o terceiro resultado positivo consecutivo.
O crescimento acumulado no ano chega a 2,9%, impulsionado pelos setores de Serviços, com um acréscimo de 5,8%, Indústria Geral, com 0,2% e Comércio Varejista Ampliado, com aumento de 1%. Durante a coletiva, também foi anunciado que o PIB nominal do Espírito Santo alcançou R$ 52,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Ao todo, o acumulado nos últimos quatro trimestres foi de R$ 203 bilhões.
Alta no setor de serviços faz PIB do ES crescer no terceiro trimestre
O diretor-geral do IJSN, Pablo Lira, destacou que, na ausência de qualquer problema atípico até o fim do ano, existe a possibilidade de o Estado superar a média do crescimento nacional. “Estamos no caminho de encerrar o ano com saldo positivo, impulsionado principalmente pelos setores de serviços e comércio. Além desses setores, é importante destacar que a indústria, que já registrou crescimento positivo em 2023, tem totais condições de repetir esse desempenho este ano”, ressaltou.