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Em Afonso Cláudio

Caminhão de lixo passa em quebra-mola, trabalhador cai e se acidenta no ES

Queda aconteceu na manhã desta quinta-feira (12). Em um vídeo é possível ver que o coletor se acidentando após o veículo passar sobre o obstáculo na via

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 16:06

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

12 dez 2024 às 16:06
Uma cena impressionante foi registrada por uma câmera de segurança: o momento em que um trabalhador cai de um caminhão coletor de lixo ao passar por um quebra-mola. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (12), no bairro João Valim, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. No vídeo (assista acima), é possível observar que, após a queda e o impacto na cabeça, o servidor permanece caído no chão.
A Prefeitura de Afonso Cláudio informou A Gazeta que o incidente ocorreu por volta das 7h15, enquanto uma equipe realizava a coleta de lixo no bairro João Valim. A vítima, um servidor público municipal, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo. Em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória.
Ainda segundo a administração municipal, o estado de saúde da vítima é considerado "estável". 
A Gazeta entrou em contato com a Polícia Militar para verificar se houve registro do caso, mas até o momento da publicação não obteve retorno.

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