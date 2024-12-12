Caminhão de lixo passa em quebra-mola, trabalhador cai e se acidenta no ES

A Prefeitura de Afonso Cláudio informou A Gazeta que o incidente ocorreu por volta das 7h15, enquanto uma equipe realizava a coleta de lixo no bairro João Valim. A vítima, um servidor público municipal, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo. Em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória.