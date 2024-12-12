Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em decisão

Juiz do ES diz não poder checar antecedentes de preso por falta de funcionários

Magistrado fez afirmação em termo de audiência de custódia de Thearlly Feu Santana, motociclista de 20 anos preso após a morte da esposa em acidente provocado por ele

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 10:33

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 dez 2024 às 10:33
A liberdade provisória concedida a Thearlly Feu Santana, de 20 anos, preso após a morte da esposa, Beatriz Santos da Silva, de 18 anos, foi decretada sem que houvesse uma busca pelos registros criminais do condutor autor do "grau" na moto, manobra que terminou com o óbito da jovem. O rapaz foi solto após decisão do juiz Daniel Peçanha Moreira em audiência de custódia realizada na quarta-feira (11). Na decisão, o magistrado decide pela soltura do motociclista sem o pagamento de fiança, mas com exigências. O texto cita que há "reduzidíssimo número de funcionários" no cartório, o que impediu a apuração sobre antecedentes criminais do indivíduo.
Apesar de fundamentar a decisão de soltar o motociclista, com argumentos sobre a residência e a ocupação, o que chama a atenção é a justificativa a respeito dos registros criminais.
Decisão do juiz informa sobre
Decisão do juiz informa sobre "reduzidíssimo número de funcionários" Crédito: Reprodução | TJES
Ainda segundo o juiz, sem as informações sobre os registros criminais de Thearlly Feu Santana, não seria possível decretar a prisão preventiva do autuado, decisão que manteria o motociclista preso.
A Gazeta apurou, ainda na manhã de quarta-feira (11), que Thearlly Feu Santana tem registros criminais, conforme pesquisa pelo nome do jovem no site do TJES. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, também confirmou que o rapaz tem registros a partir de julho de 2023 por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
A Sejus informou à reportagem que Thearlly deu entrada no Centro de Triagem de Viana na quarta-feira (11). No mesmo dia, ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça.
Na manhã de quinta-feira (12), a reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo para entender por qual motivo há ausência de funcionários e por que o Poder Judiciário não demandou informações à Sejus e Polícia Civil. Na noite de sexta-feira (13), o órgão informou que a redução de funcionários é temporária, mas não influenciou na decisão da soltura do piloto.
O juiz Daniel Peçanha Moreira informou que a soltura foi motivada pela natureza culposa do crime – em que não há intenção de matar –, situação em que não cabe prisão preventiva, conforme o artigo 313 do Código de Processo Penal (CPP). (Leia nota completa ao final da matéria.)
“Por esse motivo, não houve representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nem por parte do delegado, nem pelo promotor de justiça, que opinou pela soltura mediante o pagamento de fiança.”
Quanto à redução do quadro de servidores, o Tribunal destacou que a situação é temporária e medidas estão sendo tomadas para normalizar a situação, que "foi mencionada apenas em caráter informativo, para justificar a ausência de pesquisa completa sobre antecedentes criminais, e não teve qualquer influência sobre a decisão do magistrado.”

Decisão de soltar motociclista impõe restrições

A audiência de custódia, procedimento no qual o preso é apresentado ao juiz, aconteceu na quarta-feira (11). De acordo com o documento disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa pediu a liberdade provisória de Thearlly. O Ministério Público do espírito Santo solicitou a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares e fiança.
Na avaliação do magistrado, a liberdade de Thearlly Feu Santana "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita".
Thearlly Feu Santana, de 20 anos, e Beatriz Santos da Silva, de 18 anos, estavam juntos na moto no momento do acidente
Thearlly Feu Santana, de 20 anos, e Beatriz Santos da Silva, de 18 anos, estavam juntos na moto no momento do acidente Crédito: Montagem | Instagram
Em audiência de custódia, o juiz concedeu a liberdade provisória, sem a necessidade de pagamento de fiança, a Thearlly Feu Santana. Algumas medidas foram estipuladas e, segundo Daniel Peçanha Moreira, caso o jovem descumpra qualquer condição poderá ter decretada a prisão preventiva.
As medidas cautelares que devem ser cumpridas por Thearlly Feu Santana:
  • Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa
  • Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado
  • Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados
  • Comparecer em até 5 dias úteis ao juízo com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor
  • Comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo em até no máximo 3 dias úteis

"Legislação frouxa", classifica Casagrande sobre soltura

Em entrevista ao "Bom Dia, Espírito Santo", da TV Gazeta, o governador Renato Casagrande classificou a atitude do motociclista como "imprudência e irresponsabilidade". Sobre a decisão de soltar o motociclista, Casagrande lembrou que a punição em outros países costuma ser mais rígida e chamou a legislação brasileira de "frouxa".
"Para este tipo de crime, a legislação é frouxa. Ele matou uma pessoa e foi solto. Em outros países, há um endurecimento da legislação, a pessoa pagará pelos erros", afirmou.
O governador do Estado esteve no jornal para uma avaliação sobre o ano de 2024, mas foi perguntado sobre a manobra realizada por Thearlly Feu Santana, que terminou com a morte de Beatriz Santos da Silva.

Mesma justificativa em outro caso

Na segunda-feira (9), conforme mostrado por A Gazetao empresário Reginaldo Castro Marba Junior, preso suspeito de agredir o ex-marido dentro de casa na Ilha do Boi, em Vitória, também foi solto sem a verificação sobre os registros criminais.
Na decisão, a juíza Cristiana Lavínia Mayer alegou que “diante do reduzidíssimo número de funcionários atuando no cartório deste plantão de custódia, não foi possível a realização das pesquisas dos registros criminais do indiciado”, apontando ainda não haver requisitos para autorizar a prisão preventiva do empresário.

O que diz o TJES

Segundo o Juiz Daniel Peçanha, a decisão de soltura do flagranciado não decorreu da ausência de servidores na audiência de custódia. O crime atribuído ao rapaz é de natureza culposa, para o qual não cabe prisão preventiva, conforme o artigo 313 do Código de Processo Penal (CPP). Por esse motivo, não houve representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nem por parte do delegado, nem pelo promotor de justiça, que opinou pela soltura mediante o pagamento de fiança.

O Juiz ressaltou que, nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 676, estabelecendo que o juiz não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva sem requerimento expresso e que no caso analisado, sequer havia fundamento para tal pedido, já que a legislação brasileira não prevê prisão preventiva para crimes culposos. Assim, a ausência de requerimento de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi juridicamente correta. 

Quanto à questão administrativa envolvendo a Secretaria de Justiça (Sejus), disse o Juiz que de fato houve a redução temporária de servidores na audiência de custódia, contudo, medidas estão sendo tomadas para normalizar a situação, com a alocação de novos profissionais e que essa circunstância foi mencionada apenas em caráter informativo, para justificar a ausência de pesquisa completa sobre antecedentes criminais, e não teve qualquer influência sobre a decisão do magistrado.

Foi esclarecido ainda pelo Magistrado que, tanto ele quanto o representante do Ministério Público realizaram buscas rápidas, ainda que possivelmente não exaustivas, sobre processos vinculados aos autuados.

Por fim, ressaltou que no caso específico do motociclista, que foi enquadrado no artigo 308, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a legislação brasileira não permite prisão preventiva para crimes culposos e que essa diretriz é amplamente corroborada por julgados dos tribunais superiores.

Veja Também

Motociclista preso após manobra que matou esposa em Cariacica é solto

TJES recebe lista com 6 advogados candidatos a vaga de desembargador

Muribeca é condenado a indenizar médica filmada em UPA na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Justiça Polícia Civil Sejus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados