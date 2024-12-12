Férias nas estradas: como lidar com a imprudência no trânsito?

Com a proximidade das festas de final de ano e das férias escolares, vem a perspectiva de aumento de acidentes de trânsito, em função da ampliação do tráfego nas rodovias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS ), cerca de 90% dos acidentes automobilísticos, que vitimam cerca de 1,35 milhão de pessoas no mundo anualmente, têm origem na falha humana.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 33.894 mortes no trânsito em 2022, 822 delas no Espírito Santo; sendo homens entre 20 e 24 anos as principais vítimas. Mortes que poderiam ser evitadas se a população adotasse um comportamento mais seguro no trânsito, evitando as causas dos acidentes, como o aumento da velocidade média, direção sob influência do álcool, ultrapassagens indevidas, utilização do celular, entre outras.

O comportamento inseguro no trânsito é um fenômeno que possui diversas origens, que vão desde fatores psicológicos e sociais a culturais e contextuais. Um fator muito relevante é a desvalorização do risco e a crença de que acidentes são pouco prováveis; ou a ideia de “invulnerabilidade ilusória”, que faz com que algumas pessoas acreditem que nunca serão vítimas, mesmo quando se comportam de modo irresponsável.

Aspectos sociais e culturais também contribuem, de forma significativa, para a incidência de tais sinistros. Quando a transgressão das leis de trânsito é percebida como algo aceitável, a tendência é que sejam ignoradas. Há de ser considerada, ainda, a propensão de alguns motoristas em agir impulsivamente, a partir de traços de personalidade como a baixa tolerância à frustração e a falta de autocontrole, ou até mesmo a ideia de que as leis são excessivas e injustas.

Por fim, um pensamento é bastante comum nesse período de férias: a pressa e a priorização por chegar rapidamente ao destino em detrimento da segurança no trânsito. Vários são os estudos que demonstram que a pressa motiva os motoristas a desrespeitarem limites de velocidade e outras normas vigentes.

Trecho da BR 101 entre os quilômetros 242 e 247 sob gestao da Eco101 Crédito: Mosaico Imagem

Com as rodovias recebendo mais tráfego, os riscos de acidentes podem subir em até 20%. O maior apelo que fazemos aos motoristas, que inclusive é tema da nossa Operação Verão 2025, é de que a viagem é parte das férias, e pode, sim, ser um momento de diversão, fazendo do trajeto um aliado para a integração entre famílias e amigos.

Com o mote “quem curte a viagem, encurta o caminho”, estamos convidando todos os motoristas e passageiros a fazer da percepção de tempo um aliado contra os acidentes de trânsito, pois quando vivenciamos experiências positivas, nem percebemos o tempo passar, compartilhamos bons momentos e diminuímos a pressa em chegar ao destino.