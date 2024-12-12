Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Férias nas estradas: como lidar com a imprudência no trânsito?
Roberto Amorim

Artigo de Opinião

É diretor-superintendente da Eco101
Roberto Amorim

Férias nas estradas: como lidar com a imprudência no trânsito?

Um pensamento é bastante comum nesse período de férias: a pressa e a priorização por chegar rapidamente ao destino em detrimento da segurança no trânsito
Roberto Amorim
É diretor-superintendente da Eco101

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 14:31

Publicado em 

12 dez 2024 às 14:31
Com a proximidade das festas de final de ano e das férias escolares, vem a perspectiva de aumento de acidentes de trânsito, em função da ampliação do tráfego nas rodovias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 90% dos acidentes automobilísticos, que vitimam cerca de 1,35 milhão de pessoas no mundo anualmente, têm origem na falha humana.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 33.894 mortes no trânsito em 2022, 822 delas no Espírito Santo; sendo homens entre 20 e 24 anos as principais vítimas. Mortes que poderiam ser evitadas se a população adotasse um comportamento mais seguro no trânsito, evitando as causas dos acidentes, como o aumento da velocidade média, direção sob influência do álcool, ultrapassagens indevidas, utilização do celular, entre outras.
O comportamento inseguro no trânsito é um fenômeno que possui diversas origens, que vão desde fatores psicológicos e sociais a culturais e contextuais. Um fator muito relevante é a desvalorização do risco e a crença de que acidentes são pouco prováveis; ou a ideia de “invulnerabilidade ilusória”, que faz com que algumas pessoas acreditem que nunca serão vítimas, mesmo quando se comportam de modo irresponsável.

Veja Também

Motorista alcoolizado terá que pagar mais de R$ 300 mil em indenizações no ES

Morte de jovem em Cariacica precisa sensibilizar quem se arrisca no 'grau' de moto

Morte em Cariacica: casal usava rede social para exibir 'grau' de moto

Aspectos sociais e culturais também contribuem, de forma significativa, para a incidência de tais sinistros. Quando a transgressão das leis de trânsito é percebida como algo aceitável, a tendência é que sejam ignoradas. Há de ser considerada, ainda, a propensão de alguns motoristas em agir impulsivamente, a partir de traços de personalidade como a baixa tolerância à frustração e a falta de autocontrole, ou até mesmo a ideia de que as leis são excessivas e injustas.
Por fim, um pensamento é bastante comum nesse período de férias: a pressa e a priorização por chegar rapidamente ao destino em detrimento da segurança no trânsito. Vários são os estudos que demonstram que a pressa motiva os motoristas a desrespeitarem limites de velocidade e outras normas vigentes.
ECO101C
Trecho da BR 101 entre os quilômetros 242 e 247 sob gestao da Eco101  Crédito: Mosaico Imagem
Com as rodovias recebendo mais tráfego, os riscos de acidentes podem subir em até 20%. O maior apelo que fazemos aos motoristas, que inclusive é tema da nossa Operação Verão 2025, é de que a viagem é parte das férias, e pode, sim, ser um momento de diversão, fazendo do trajeto um aliado para a integração entre famílias e amigos.
Com o mote “quem curte a viagem, encurta o caminho”, estamos convidando todos os motoristas e passageiros a fazer da percepção de tempo um aliado contra os acidentes de trânsito, pois quando vivenciamos experiências positivas, nem percebemos o tempo passar, compartilhamos bons momentos e diminuímos a pressa em chegar ao destino.
Dessa forma, esperamos mitigar dois dos principais fatores de risco nas viagens terrestres: o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas e, assim, contribuir para que mais famílias cheguem ao seu destino com segurança.

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 BR 262 rodovia do sol Eco101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados