Anúncio com Ferraço, Júnior Correa e futuros secretários ocorreu em Cachoeiro Crédito: Divulgação

O prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, Theodorico Ferraço (PP), anunciou nesta quinta-feira (12) os nomes que vão compor o primeiro escalão da administração a partir de 1º de janeiro de 2025. A divulgação ocorreu em um evento na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no Centro da cidade.

Entre os nomes anunciados está o da primeira-dama, Norma Ayub, que comandará a pasta de Desenvolvimento Social. A mulher do prefeito eleito já foi secretária de Assistência Social de Cachoeiro na última gestão de Ferraço (2001-2004), foi prefeita de Itapemirim por dois mandatos (2005-2012) e deputada federal de 2017 a 2022 – o primeiro mandato na Câmara foi assumido após renúncia do titular.

Elizeu Vargas, será o secretário da Fazenda. Para o vice-prefeito eleito, Júnior Corrêa (Novo), será criado um novo cargo, respondendo pela Gerência Geral do município. Já o coordenador da equipe de transição, o consultor contábil e professor universitário, será o secretário da Fazenda.

A lista também conta com a vereadora eleita e advogada Renata Fiório (PP), que assume a pasta da Saúde. Com 1460 votos, ela foi a única eleita pelo partido de Ferraço. Com isso, a cadeira deve passar para o primeiro suplente do PP, José Luiz Calegário Galo, que teve 460 votos.

Your browser does not support the audio element. Ferraço anuncia a esposa e mais 14 nomes como secretários de Cachoeiro

Entre os futuros secretários também estão cinco candidatos a vereador que não se elegeram. É o caso da pedagoga Celeida Chamao de Medeiros, que comandará a Educação – ela recebeu 207 votos e ficou na suplência –; o radialista Parraro Scherrer, anunciado futuro secretário de Direitos Humanos, que tentou uma vaga pelo MDB e recebeu 501 votos; e o engenheiro agrônomo Rogério Ribeiro (Novo), que recebeu 576 votos para vereador e será o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo.

Outro candidato a vereador não eleito é Amós Marcelino, que recebeu 855 votos, ficou como suplente do PL, e será o secretário municipal de Administração. Formado em Direito e Ciências Contábeis, já foi controlador de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim. Fechando a lista dos candidatos ao Legislativo que não se elegeram está a dentista Larissa Patrão, que recebeu 810 votos em sua candidatura a vereadora pelo Novo. Ela será a secretária de Cultura e Turismo.

A pasta de Segurança e Trânsito vai para o sargento da Polícia Militar Clayton Siqueira. O gestor público Fabrício Ferreira Soares, que já ocupou as pastas de Serviços Urbanos, de Segurança e Trânsito e de Agricultura, agora comandará a pasta do Interior. O empresário Jean Cypriano (Novo), que chegou a ser cotado para concorrer à prefeitura, será o secretário de Desenvolvimento Econômico.

O secretário de Obras será o engenheiro civil e ex-secretário de Obras de Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim José Santiago. O secretário de Agricultura será o engenheiro agrônomo Ary Moreira, ex-gerente municipal e ex-secretário de Agricultura de Itapemirim. A secretaria municipal de Transportes ficará com o engenheiro agrônomo Mauro Sá, que já comandou a mesma pasta em Itapemirim.

Também fará parte do governo o advogado Edson Januário que, segundo o anúncio, vai para a secretaria municipal de Governo e Planejamento ou será secretário executivo de Relações Institucionais. Vera Maia será a secretária executiva de Comunicação.

O especialista em Direito Gustavo Moulin será o procurador-geral, enquanto o contador Fernando Moura será o controlador-geral. A presidência do Instituto de Previdência de Cachoeiro ficará com a contadora Danielly Brandão Távora. A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) será comandada pelo engenheiro Vilson Carlos Gomes.