‘Gestão está no caminho certo’, diz vice eleito em Vila Velha

Carlos Aurélio Linhalis, o Cael Linhalis, é secretário do Planejamento de Vila Velha e precisou se desincompatibilizar do cargo para concorrer no pleito, mas já retornou ao posto. Segundo ele, porém, ainda não houve uma decisão definitiva sobre seu lugar na gestão a partir de 2025.

O político é formado em Administração. Foi servidor de carreira da Caixa Econômica Federal e se aposentou como superintendente do banco. Foi também presidente da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), além de professor universitário. Exerceu mandato de vereador em Colatina, entre 1989 e 1992. Além disso, é pai de Dr. Victor Linhalis (Podemos), que foi vice de Arnaldinho no primeiro mandato, mas deixou o cargo para se tornar deputado federal.