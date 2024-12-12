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Papo de Eleições

‘Gestão está no caminho certo’, diz vice eleito em Vila Velha

Em entrevista ao videocast de A Gazeta, Cael Linhalis afirma que está disponível para trabalhar onde a administração achar necessário

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 15:55

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

12 dez 2024 às 15:55
Cael Linhalis foi entrevistado no videocast Papo de Eleições
Cael Linhalis foi entrevistado no videocast Papo de Eleições Crédito: Gabriel Miranda
A vitória expressiva nas urnas no primeiro turno das eleições em outubro é avaliada pelo vice-prefeito eleito de Vila Velha, Cael Linhalis (PSB), como um indicativo de sucesso do primeiro mandato do prefeito reeleito, Arnaldinho Borgo (Podemos). “O processo eleitoral contribuiu muito para ouvirmos as pessoas e repensarmos para o próximo ciclo. Nós rodamos todos os bairros, conversamos com lideranças de todos os segmentos da sociedade, nos colocamos à disposição da cidade e, ao mesmo tempo, discutimos aquilo que fizemos”, avaliou, em entrevista ao videocast Papo de Eleições, de A Gazeta. Veja o vídeo completo ao fim do texto.
Carlos Aurélio Linhalis, o Cael Linhalis, é secretário do Planejamento de Vila Velha e precisou se desincompatibilizar do cargo para concorrer no pleito, mas já retornou ao posto. Segundo ele, porém, ainda não houve uma decisão definitiva sobre seu lugar na gestão a partir de 2025.
O político é formado em Administração. Foi servidor de carreira da Caixa Econômica Federal e se aposentou como superintendente do banco. Foi também presidente da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), além de professor universitário. Exerceu mandato de vereador em Colatina, entre 1989 e 1992. Além disso, é pai de Dr. Victor Linhalis (Podemos), que foi vice de Arnaldinho no primeiro mandato, mas deixou o cargo para se tornar deputado federal.
Em sua escolha para compor chapa com Arnaldinho, pesou sua filiação de quase 40 anos ao PSB e a boa relação com o governador Renato Casagrande (PSB). “É uma relação de parceria, é um amigo. Nós, em Vila Velha, temos muito a agradecer ao governador. A relação entre esses dois líderes, Casagrande e Arnaldinho, tirou Vila Velha do isolamento político e institucional que era sentido pela população e pelos agentes políticos”, considerou. Confira, abaixo, a entrevista na íntegra.

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