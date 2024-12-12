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Alfredo Chaves paga abono de R$ 1,5 mil para servidores nesta sexta (13)

Serão contemplados os profissionais que estão na ativa; impacto financeiro aos cofres da administração municipal é estimado em R$ 1,5 milhão

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2024 às 19:07
Sede da Prefeitura de Alfredo Chaves
Sede da Prefeitura de Alfredo Chaves: abono contempla 901 servidores Crédito: PMAC
Servidores municipais de Alfredo Chaves também vão ser contemplados com abono neste final de ano. O benefício, no valor de R$ 1,5 mil, está programado para cair na conta do funcionalismo municipal nesta sexta-feira (13). 
Conforme informações da prefeitura, o abono será pago a 901 servidores ativos, estatutários e contratados por designação temporária, incluindo os profissionais da rede municipal de Educação. O impacto financeiro estimado é de cerca de R$ 1,5 milhão.
Para o prefeito Fernando Lafayette, o abono é um o incremento à renda das famílias para os gastos de final de ano, além de aquecer o comércio, que também ganha com o aumento do consumo.
Alfredo Chaves paga abono de R$ 1,5 mil para servidores nesta sexta (13)
Outros municípios também já anunciaram o benefício, como VitóriaCariacicaEcoporanga e Rio Bananal, além do governo e outros órgãos estaduais

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