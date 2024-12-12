Servidores municipais de Alfredo Chaves também vão ser contemplados com abono neste final de ano. O benefício, no valor de R$ 1,5 mil, está programado para cair na conta do funcionalismo municipal nesta sexta-feira (13).
Conforme informações da prefeitura, o abono será pago a 901 servidores ativos, estatutários e contratados por designação temporária, incluindo os profissionais da rede municipal de Educação. O impacto financeiro estimado é de cerca de R$ 1,5 milhão.
Para o prefeito Fernando Lafayette, o abono é um o incremento à renda das famílias para os gastos de final de ano, além de aquecer o comércio, que também ganha com o aumento do consumo.
Alfredo Chaves paga abono de R$ 1,5 mil para servidores nesta sexta (13)
Outros municípios também já anunciaram o benefício, como Vitória, Cariacica, Ecoporanga e Rio Bananal, além do governo e outros órgãos estaduais.