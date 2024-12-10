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Reajuste salarial

Assembleia do ES aprova aumento salarial para chefes de polícia

A proposta, aprovada nesta terça-feira (10), fixa em R$ 16.160,85 os vencimentos dos comandos das polícias Civil, Científica e Penal

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 16:24

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

10 dez 2024 às 16:24
Assembleia Legislativa
Assembleia Legislativa: projeto aprovado unifica salários de chefes de polícia Crédito: Ricardo Medeiros
Os deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovaram, na sessão desta terça-feira (10), um projeto de lei que reajusta e unifica o valor do salário dos dirigentes máximos da Polícia Civil (PCES), da Polícia Científica (PCIES) e da Polícia Penal (PPES).
A proposta fixa em R$ 16.160,85 os vencimentos dos chefes dessas três forças policiais capixabas. O impacto financeiro para os cofres do Poder Executivo, anualmente, deverá chegar aos R$ 457.615,67.
O detalhamento da proposta aprovada pelos deputados da Ales mostra que o salário do ocupante do cargo de delegado-geral da Polícia Civil está atualmente avaliado em R$ 5.184,65, mesmo valor pago aos ocupantes do cargo de perito-geral da corporação.
Já quem ocupa o posto de diretor-geral da Polícia Penal tem salário estimado em R$ 11,2 mil. Conforme mostrou a colunista Vilmara Fernandes, em agosto deste ano, a atualização da remuneração do comando da Polícia Civil estava em fase de elaboração pelo governo do Estado.
Na ocasião, foi revelado que matéria a ser encaminhada para apreciação da Ales tinha como modelo a mesma proposta de adequação salarial voltada para o comando da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros.

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