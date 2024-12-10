Assembleia do ES aprova aumento salarial para chefes de polícia

A proposta fixa em R$ 16.160,85 os vencimentos dos chefes dessas três forças policiais capixabas. O impacto financeiro para os cofres do Poder Executivo, anualmente, deverá chegar aos R$ 457.615,67.

O detalhamento da proposta aprovada pelos deputados da Ales mostra que o salário do ocupante do cargo de delegado-geral da Polícia Civil está atualmente avaliado em R$ 5.184,65, mesmo valor pago aos ocupantes do cargo de perito-geral da corporação.