Servidores de Vitória vão receber abono de R$ 1,5 mil

Os 16.500 servidores de Vitória vão receber abono de final de ano no valor de R$ 1,5 mil. O anúncio do benefício foi feito pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta terça-feira (10). A verba será paga a servidores ativos e inativos do município. O impacto financeiro previsto é estimado em quase R$ 25 milhões.
O abono em Vitória será pago em duas modalidades. Servidores ativos receberão o benefício por meio do tíquete-alimentação, enquanto os inativos serão contemplados via folha suplementar. Não haverá diferenciação de valores para profissionais da Educação.
A verba extra será paga na primeira quinzena de janeiro. Segundo o prefeito, o incremento financeiro aos trabalhadores vai "aquecer o comércio, fortalecer a economia e deixar as famílias ainda mais felizes neste fim de ano".
Veja abaixo o anúncio feito por Pazolini: