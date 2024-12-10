Servidores de Vitória vão receber abono de R$ 1,5 mil

O abono em Vitória será pago em duas modalidades. Servidores ativos receberão o benefício por meio do tíquete-alimentação, enquanto os inativos serão contemplados via folha suplementar. Não haverá diferenciação de valores para profissionais da Educação.

A verba extra será paga na primeira quinzena de janeiro. Segundo o prefeito, o incremento financeiro aos trabalhadores vai "aquecer o comércio, fortalecer a economia e deixar as famílias ainda mais felizes neste fim de ano".