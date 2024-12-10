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Dinheiro extra

Servidores de Vitória vão receber abono de R$ 1,5 mil

A verba será paga a servidores ativos e inativos do município; o impacto financeiro previsto é estimado em quase R$ 25 milhões

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 18:07

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

10 dez 2024 às 18:07
Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória: abono será pago na primeira quinzena de janeiro Crédito: Ricardo Medeiros
Os 16.500 servidores de Vitória vão receber abono de final de ano no valor de R$ 1,5 mil. O anúncio do benefício foi feito pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta terça-feira (10). A verba será paga a servidores ativos e inativos do município. O impacto financeiro previsto é estimado em quase R$ 25 milhões.
O abono em Vitória será pago em duas modalidades. Servidores ativos receberão o benefício por meio do tíquete-alimentação, enquanto os inativos serão contemplados via folha suplementar. Não haverá diferenciação de valores para profissionais da Educação.
A verba extra será paga na primeira quinzena de janeiro. Segundo o prefeito, o incremento financeiro aos trabalhadores vai "aquecer o comércio, fortalecer a economia e deixar as famílias ainda mais felizes neste fim de ano".
Veja abaixo o anúncio feito por Pazolini:

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