Câmara Municipal de Linhares: Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra o PP Crédito: Divulgação

De acordo com o MPE, a candidata a vereadora Larissa Tomaz (PP) teve a candidatura viabilizada por meio de uma ata complementar, após a convenção partidária da sigla, para substituir uma outra candidata mulher – Ivani Marini (PP) –, que teve o registro indeferido.

Os indícios, conforme a ação, são de que a candidatura de Larissa tenha sido fictícia, usada apenas para atender ao requisito de cota de gênero – exigência de que pelo menos 30% das candidaturas de um partido sejam femininas –, e não para, efetivamente, disputar o pleito.

Para o MPE, confirmam essa tese a votação inexpressiva recebida por Larissa (9 votos); a ausência de campanha eleitoral, visto que “não há indícios de atividades típicas de campanha realizadas pela candidata”, conforme cita a ação; e a inconsistência nas redes sociais, porque Larissa informou à Justiça Eleitoral perfis que pertencem a outra pessoa.

Your browser does not support the audio element. PP de Linhares é alvo de ação por suposta fraude à cota de gênero

Além disso, o MPE destaca a falta de histórico eleitoral da candidata, que se alistou apenas em 2023 e votou, pela primeira vez, no pleito deste ano. Larissa também demonstrou, em depoimento à Promotoria de Justiça Eleitoral, “desconhecimento básico sobre a própria candidatura”, diz a ação – ela não sabia qual era o próprio número de urna e nem por qual partido estava concorrendo.

A ação foi recebida e a liminar concedida pela juíza da 25ª Zona Eleitoral de Linhares, Emília Coutinho Lourenço, no dia 2 de dezembro. No entanto, o partido entrou com mandado de segurança para suspender a decisão e manter a diplomação do vereador eleito, que ocorrerá em cerimônia agendada para o próximo dia 16.

A relatora do caso no Tribunal Regional Eleitoral do Estado deferiu o recurso do PP, na última sexta-feira (6), e manteve a diplomação. Mesmo assim, a investigação prossegue e, caso seja comprovada a irregularidade – que, segundo o MPE, configura abuso de poder –, os candidatos podem ser cassados e declarados inelegíveis.