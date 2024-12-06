O prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), apresentou nesta sexta-feira (6) mais alguns nomes que vão fazer parte da equipe do seu governo a partir de janeiro de 2025. São seis secretários e titulares de três órgãos municipais — Procuradoria, Defesa Civil e Procon. O futuro gestor da cidade já havia anunciado, em novembro, os primeiros integrantes do secretariado. A lista final é esperada para a próxima semana. Confira os novos indicados:
- Gestão e Desenvolvimento de Pessoas: Edimar Natali Monteiro
- Segurança: Carlos Balbino Serrano
- Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: Estevão Ferrari Bravin
Prefeito eleito de Colatina anuncia novos nomes da próxima gestão
- Educação: Maricélis Caetano Engelhardt
- Desenvolvimento Econômico: Luiz Fernando Lorenzoni
- Fazenda: Márcio Correa Guedes
- Defesa Civil: Capitão João Batista Scotta da Silva
- Procuradoria Geral: Genício Caliari Filho
- Procon: Ronaldinho Ferreira