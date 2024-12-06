Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Equipe de governo

Prefeito eleito de Colatina anuncia novos nomes da próxima gestão

Renzo Vasconcelos (PSD) apresentou parte do secretariado e titulares de órgãos municipais que vão assumir a partir de janeiro de 2025

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 18:41

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 dez 2024 às 18:41
Nova sede da Prefeitura de Colatina
Prefeitura de Colatina: Renzo Vasconcelos já anunciou 18 nomes da próxima gestão Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina
O prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), apresentou nesta sexta-feira (6) mais alguns nomes que vão fazer parte da equipe do seu governo a partir de janeiro de 2025. São seis secretários e titulares de três órgãos municipais — Procuradoria, Defesa Civil e Procon. O futuro gestor da cidade já havia anunciado, em novembro, os primeiros integrantes do secretariado. A lista final é esperada para a próxima semana. Confira os novos indicados:
  • Gestão e Desenvolvimento de Pessoas: Edimar Natali Monteiro
Mestre em Engenharia e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, é servidor público de carreira desde 2020. Atua também como professor do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) e como engenheiro do Hospital São José.
  • Segurança: Carlos Balbino Serrano
Capitão do quadro de oficias combatentes da Polícia Militar, bacharel em Ciências Militares com ênfase em Defesa Social e com pós-graduação em Gestão Pública e Gestão Policial Militar e Segurança Pública. Já exerceu o comando operacional da PM do Espírito Santo nas cidades de Baixo Guandu, Marilândia e Colatina. Foi chefe da seção de trânsito da PM e, nos últimos 12 anos, atuou no comando da companhia de Força Tática.
  • Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: Estevão Ferrari Bravin
Graduado em Administração e Direito, com  22 anos de experiência na área de regularização imobiliária, atuando em diferentes níveis e contextos. Foi oficial substituto nos cartórios de Registro Civil e 1° Ofício de Colatina, onde adquiriu conhecimento sobre processos e regulamentações relacionados à área imobiliária.
Prefeito eleito de Colatina anuncia novos nomes da próxima gestão
  • Educação: Maricélis Caetano Engelhardt
Licenciada em Pedagogia com habilitação em Inspeção Escolar, tem especialização em Planejamento Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar, Tecnologias em Educação. Foi Superintendente Regional de Educação de Colatina por duas vezes.
  • Desenvolvimento Econômico: Luiz Fernando Lorenzoni 
Graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Planejamento e Gerência e também em Administração Estratégica. Além disso, tem MBA em Executivo de Finanças.
  • Fazenda: Márcio Correa Guedes
Contador e auditor do Estado. Ex-secretário da Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim e ex-secretário executivo de Finanças de Vila Velha.
  • Defesa Civil: Capitão João Batista Scotta da Silva
Graduado em Gestão Pública, tem 35 anos de serviços prestados ao Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.
  • Procuradoria Geral: Genício Caliari Filho
Advogado, especialista em Direito Público, já foi assessor de magistrados. Também foi professor universitário, além de diretor jurídico e procurador no município.
  • Procon: Ronaldinho Ferreira
Advogado, ex-assessor parlamentar, foi chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas Públicas, em Brasília.

LEIA MAIS 

Prefeito e vice reeleitos de Muniz Freire são alvos de 3 ações eleitorais

Juízes do ES vão ter aumento automático no salário a cada cinco anos

Prefeito de Marataízes suspende 7 obras por falta de verba

Definidos os seis candidatos da OAB à vaga de desembargador do ES

MP Eleitoral pede cassação de prefeito e vice reeleitos em Afonso Cláudio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Renzo Vasconcelos Prefeitura de Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES
Imagem de destaque
Desintoxicação do fígado: 10 alimentos que podem ajudar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados