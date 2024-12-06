Prefeito eleito de Colatina anuncia novos nomes da próxima gestão

Segurança: Carlos Balbino Serrano

Capitão do quadro de oficias combatentes da Polícia Militar, bacharel em Ciências Militares com ênfase em Defesa Social e com pós-graduação em Gestão Pública e Gestão Policial Militar e Segurança Pública. Já exerceu o comando operacional da PM do Espírito Santo nas cidades de Baixo Guandu, Marilândia e Colatina. Foi chefe da seção de trânsito da PM e, nos últimos 12 anos, atuou no comando da companhia de Força Tática.