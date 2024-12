Prefeito eleito de Colatina anuncia secretários da nova gestão

Renzo Vasconcelos (PSD) apresentou, nesta terça-feira (19), parte da equipe de governo para o mandato que vai começar em janeiro de 2025

O prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), apresentou na tarde desta terça-feira (19) parte da equipe que vai compor o seu governo a partir de janeiro de 2025. Ele anunciou o nome de oito secretários e do diretor-presidente do Sanear, órgão de saneamento do município. Conforme informações da assessoria, todos os indicados são profissionais com atuação nas respectivas áreas. Confira: