Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Renzo Vasconcelos para Colatina

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Cinturões verdes

TV Gazeta, Renzo afirmou que tem um plano ambiental bem estruturado. “Nós temos esse plano de desenvolver tanto as áreas verdes entre um bairro e outro, criando cinturões verdes para que a gente possa melhorar essa parte climática de Colatina, quanto o reflorestamento das nossas nascentes”. A Gazeta sobre projetos para lidar com queimadas e incêndios. Neste entrevista, ele disse que "é obrigação" plantar árvores nas encostas dos rios para evitar o assoreamento.

Desenvolver as áreas verdes da cidade para melhorar o clima colatinense é uma das metas do prefeito eleito. Em entrevista ao Gazeta Meio Dia , da, Renzo afirmou que tem um plano ambiental bem estruturado. “Nós temos esse plano de desenvolver tanto as áreas verdes entre um bairro e outro, criando cinturões verdes para que a gente possa melhorar essa parte climática de Colatina, quanto o reflorestamento das nossas nascentes”. O ex-deputado estadual confirmou a promessa quando questionado porsobre projetos para lidar com queimadas e incêndios. Neste entrevista, ele disse que "é obrigação" plantar árvores nas encostas dos rios para evitar o assoreamento.

02

Pronto Atendimento pediátrico

Renzo disse também disse ao Gazeta Meio Dia que vai reabrir o Pronto Atendimento pediátrico da cidade e mudar o regime de contratação dos profissionais. "O único Pronto Atendimento pediátrico que funcionava na estrutura do Hospital Santa Casa foi fechado pela atual gestão. Nós precisamos reabrir e contratar os médicos de forma diferente: em vez de ser por regime de plantão, fazer por regime de ambulatório, contratando diretamente as pessoas jurídicas”, defendeu o então candidato, que ainda reforçou: "Sem dúvida nenhuma, vamos mudar essa forma de contratualização para levar na ponta, para levar às Unidades de Saúde, o atendimento justo, humanizado e digno”.

03

Transporte público mais confortável

Reforçando a proposta de ofertar ônibus confortáveis para a população de Colatina, presente em seu plano de governo, o ex-parlamentar afirmou, durante entrevista concedida ao site A Gazeta: "Nós colocaremos ar-condicionado nos ônibus para que o cidadão volte e tenha o mínimo de decência de ter um transporte de qualidade em Colatina".

04

Câmeras de segurança

Para garantir mais segurança pública em Colatina, Renzo propõe, em programa de governo, implementar o videomonitoramento na cidade. O objetivo da proposta é "aperfeiçoar o Cerco Tático para coibir roubos e furtos, e aumentar a segurança e o bem estar da população".

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Sincronismo entre semáforos

Uma das metas do ex-deputado para solucionar os problemas no trânsito do município é investir na sincronização dos semáforos. Durante a entrevista ao Gazeta Meio Dia, Renzo afirmou que as pessoas perdem vida, saúde, tempo e dinheiro nas ruas e avenidas da cidade. "Nós precisamos de gamificação: é como se fosse um videogame e aí é colocado o fluxo de cada avenida para que através deste sistema se dê a fluidez e seja feito, de fato, o sincronismo dos semáforos. As pessoas saem dos bairros para ir ao centro de manhã trabalhar e à tarde voltam para os bairros. Então o semáforo precisa ser inteligente, ter inteligência artificial, ter sincronismo. É isso que precisamos fazer”, garantiu.

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Creches em tempo integral

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Iluminação pública

Para garantir segurança e lazer aos cidadãos, Renzo promete, via plano de governo, "inserir iluminação adequada, arquibancadas e banheiros nas quadras e campos de futebol existentes no município e onde for possível, para que os familiares e amigos possam acompanhar os jogos".

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Restaurante Popular

A retomada do Programa de Restaurante Popular em Colatina para pessoas de baixa renda é mais uma promessa que consta no documento apresentado pela candidatura do PSD à Justiça Eleitoral, antes do pleito.

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Punição para crimes ambientais

Além de apostar na educação para prevenir crimes ambientais, Renzo também disse, no Gazeta Meio Dia, que é preciso punir os criminosos para garantir a preservação do meio ambiente. “A gente precisa educar. Quando a educação não funciona a gente precisa punir, e sem dúvida alguma a melhor forma de punir é de forma pecuniária, ou seja, pagando pelo crime ambiental realizado. Isso está previsto na lei e será dessa forma que Colatina vai proceder”, garantiu.

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Concurso para o magistério

No plano de governo do prefeito eleito consta a promessa de realização de concurso público para o magistério do município.

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Central de denúncias

Durante o debate entre os candidatos à prefeitura realizado pela TV Gazeta, Renzo Vasconcelos afirmou: "nós criaremos um plano diretamente de ligação e denúncias do servidor público a esse tipo de ameaças”, referindo-se a um vídeo em que o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) diz ter sido ameaçado.

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Ônibus elétricos

Revisar o sistema operacional das empresas de ônibus e substituir gradativamente a frota por veículos elétricos é uma das metas presentes no plano de governo do mandatário eleito.

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Saúde do homem e da mulher

Com o objetivo de garantir um amplo acesso dos colatinenses aos serviços de saúde, Renzo prevê, em seu plano de governo, a implantação do Centro de Referência à Saúde do Homem, a Casa Azul, e também do Centro de Referência à Saúde da Mulher, chamada de Casa Rosa.

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Incentivo ao esporte

A fim de incentivar a prática esportiva na cidade, o ex-deputado promete, no programa de gestão, a implantação, na Beira-Rio e nos principais bairros da cidade, do serviço de orientação ao esporte, promovido por profissionais de Educação Física.

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Digitalização de processos