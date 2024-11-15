Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Renzo Vasconcelos para Colatina

Reflorestamento, transporte coletivo mais confortável e moderno e videomonitoramento para garantir mais segurança no município. Essas são algumas das promessas feitas durante a campanha eleitoral pelo prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), para serem cumpridas em seus quatro anos de mandato.
Para que os colatinenses possam monitorar e cobrar o cumprimento das propostas do prefeito, A Gazeta listou 15 projetos do ex-deputado estadual apresentados no plano de governo registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e em entrevistas, sabatinas e debates realizados pela Rede Gazeta.
Confira abaixo 15 promessas feitas por Renzo Vasconcelos nas Eleições 2024:
01
Cinturões verdes
Desenvolver as áreas verdes da cidade para melhorar o clima colatinense é uma das metas do prefeito eleito. Em entrevista ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, Renzo afirmou que tem um plano ambiental bem estruturado. “Nós temos esse plano de desenvolver tanto as áreas verdes entre um bairro e outro, criando cinturões verdes para que a gente possa melhorar essa parte climática de Colatina, quanto o reflorestamento das nossas nascentes”. O ex-deputado estadual confirmou a promessa quando questionado por A Gazeta sobre projetos para lidar com queimadas e incêndios. Neste entrevista, ele disse que "é obrigação" plantar árvores nas encostas dos rios para evitar o assoreamento.
02
Pronto Atendimento pediátrico
Renzo disse também disse ao Gazeta Meio Dia que vai reabrir o Pronto Atendimento pediátrico da cidade e mudar o regime de contratação dos profissionais. "O único Pronto Atendimento pediátrico que funcionava na estrutura do Hospital Santa Casa foi fechado pela atual gestão. Nós precisamos reabrir e contratar os médicos de forma diferente: em vez de ser por regime de plantão, fazer por regime de ambulatório, contratando diretamente as pessoas jurídicas”, defendeu o então candidato, que ainda reforçou: "Sem dúvida nenhuma, vamos mudar essa forma de contratualização para levar na ponta, para levar às Unidades de Saúde, o atendimento justo, humanizado e digno”.
03
Transporte público mais confortável
Reforçando a proposta de ofertar ônibus confortáveis para a população de Colatina, presente em seu plano de governo, o ex-parlamentar afirmou, durante entrevista concedida ao site A Gazeta: "Nós colocaremos ar-condicionado nos ônibus para que o cidadão volte e tenha o mínimo de decência de ter um transporte de qualidade em Colatina".
04
Câmeras de segurança
Para garantir mais segurança pública em Colatina, Renzo propõe, em programa de governo, implementar o videomonitoramento na cidade. O objetivo da proposta é "aperfeiçoar o Cerco Tático para coibir roubos e furtos, e aumentar a segurança e o bem estar da população".
05
Sincronismo entre semáforos
Uma das metas do ex-deputado para solucionar os problemas no trânsito do município é investir na sincronização dos semáforos. Durante a entrevista ao Gazeta Meio Dia, Renzo afirmou que as pessoas perdem vida, saúde, tempo e dinheiro nas ruas e avenidas da cidade. "Nós precisamos de gamificação: é como se fosse um videogame e aí é colocado o fluxo de cada avenida para que através deste sistema se dê a fluidez e seja feito, de fato, o sincronismo dos semáforos. As pessoas saem dos bairros para ir ao centro de manhã trabalhar e à tarde voltam para os bairros. Então o semáforo precisa ser inteligente, ter inteligência artificial, ter sincronismo. É isso que precisamos fazer”, garantiu.
06
Creches em tempo integral
Quando questionado sobre a situação educacional colatinense, durante o debate entre os candidatos a prefeito do município realizado pela TV Gazeta, o então concorrente ao cargo do PSD disse que vai colocar as creches em tempo integral, "com distribuição de uniforme e material escolar de graça”.
07
Iluminação pública
Para garantir segurança e lazer aos cidadãos, Renzo promete, via plano de governo, "inserir iluminação adequada, arquibancadas e banheiros nas quadras e campos de futebol existentes no município e onde for possível, para que os familiares e amigos possam acompanhar os jogos".
08
Restaurante Popular
A retomada do Programa de Restaurante Popular em Colatina para pessoas de baixa renda é mais uma promessa que consta no documento apresentado pela candidatura do PSD à Justiça Eleitoral, antes do pleito.
09
Punição para crimes ambientais
Além de apostar na educação para prevenir crimes ambientais, Renzo também disse, no Gazeta Meio Dia, que é preciso punir os criminosos para garantir a preservação do meio ambiente. “A gente precisa educar. Quando a educação não funciona a gente precisa punir, e sem dúvida alguma a melhor forma de punir é de forma pecuniária, ou seja, pagando pelo crime ambiental realizado. Isso está previsto na lei e será dessa forma que Colatina vai proceder”, garantiu.
10
Concurso para o magistério
No plano de governo do prefeito eleito consta a promessa de realização de concurso público para o magistério do município.
11
Central de denúncias
Durante o debate entre os candidatos à prefeitura realizado pela TV Gazeta, Renzo Vasconcelos afirmou: "nós criaremos um plano diretamente de ligação e denúncias do servidor público a esse tipo de ameaças”, referindo-se a um vídeo em que o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) diz ter sido ameaçado.
12
Ônibus elétricos
Revisar o sistema operacional das empresas de ônibus e substituir gradativamente a frota por veículos elétricos é uma das metas presentes no plano de governo do mandatário eleito.
13
Saúde do homem e da mulher
Com o objetivo de garantir um amplo acesso dos colatinenses aos serviços de saúde, Renzo prevê, em seu plano de governo, a implantação do Centro de Referência à Saúde do Homem, a Casa Azul, e também do Centro de Referência à Saúde da Mulher, chamada de Casa Rosa.
14
Incentivo ao esporte
A fim de incentivar a prática esportiva na cidade, o ex-deputado promete, no programa de gestão, a implantação, na Beira-Rio e nos principais bairros da cidade, do serviço de orientação ao esporte, promovido por profissionais de Educação Física.
15
Digitalização de processos
Para desburocratizar os processos municipais, há, no plano de governo de Renzo, a promessa de "transformar os processos da prefeitura em processos digitais, facilitando acesso aos serviços disponíveis da Prefeitura de forma eletrônica, possibilitando e facilitando o envio e recebimento de documentos, sendo possível assiná-los de forma digital".
Para ter acesso a outras promessas feitas por Arnaldinho e por outros candidatos durante a campanha, o leitor pode utilizar o Compare e Vote, ferramenta desenvolvida por A Gazeta durante as Eleições 2024.
Ao entrar na plataforma, basta selecionar um dos municípios, escolher dois candidatos para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse. São elas: saúde, educação, emprego e habitação, assistência social, infraestrutura, segurança, meio ambiente, cultura e esporte, transporte, turismo, economia e gestão e inovação. As informações que constam na ferramenta foram extraídas dos arquivos entregues pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja abaixo: