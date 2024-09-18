Renzo Vasconcelos promete cinturão verde e novo terminal de ônibus em Colatina

Novo terminal de ônibus, mais linhas e melhoria da integração no transporte público, implantação de um cinturão verde (área de vegetação) para enfrentar mudanças climáticas. Essas são algumas das propostas apresentadas por Renzo Vasconcelos (PSD), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina, que começou a ser publicadas na segunda (16) e segue até sexta (20). Confira o vídeo no fim do texto.
A rodada de conversas no interior começou na semana passada, entre os dias 9 e 13 de setembro, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro de Itapemirim e Linhares pelos próximos quatro anos. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.
Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem diversos temas, como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura, e foram feitas em vídeo para uma entrevista de 10 minutos. O número de propostas apresentadas às questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa: