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Eleições 2024

Saúde e trânsito são os problemas mais graves para eleitores de Colatina, aponta Ipec

Transporte coletivo e educação também aparecem entre as áreas mais citadas, na pesquisa contratada pela Rede Gazeta e divulgada na quinta-feira (12)
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

13 set 2024 às 13:00

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 13:00

Saúde x trânsito Colatina
Saúde e trânsito preocupam eleitores de Colatina, mostra Ipec Crédito: Arte A Gazeta
Para a população de Colatina, as áreas com os problemas mais graves no município são saúde, trânsito e transporte coletivo. Os dados são da pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na última quinta-feira (12). De acordo com o levantamento realizado no município do Noroeste capixaba, 62% dos entrevistados dizem se preocupar com a saúde, enquanto 41% mencionam o trânsito da cidade e outros 24%, o transporte coletivo.
A pesquisa, realizada entre os dias 9 e 11 de setembro, expôs aos eleitores consultados uma lista com 20 itens. Entre eles, os entrevistados deveriam dizer quais são os que representam os maiores problemas para a população local, podendo citar até três. A quarta área mais citada é a educação, com 23% das menções. Em seguida, aparece a segurança pública, que preocupa 19% dos eleitores colatinenses.
A saúde é considerada ainda mais problemática pelos mais pobres. Dos entrevistados que recebem até 1 salário mínimo (R$ 1.412), 68% responderam que os problemas na área são graves. Já os mais ricos – que têm renda de mais 5 salários mínimos (mais de R$ 7.060) – se preocupam mais com o trânsito: 56% mencionaram a área.
Terceiro colocado na lista, o transporte coletivo foi mais mencionado pelos eleitores que recebem de 1 a 2 salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824): 28% dessas pessoas consideram a área problemática na cidade.
Outros problemas citados pelos entrevistados foram o calçamento de ruas e avenidas (12%), impostos e taxas (12%), geração de empregos (11%), abastecimento de água (9%), meio ambiente (9%) e rede de esgoto (9%).
Já as áreas menos mencionadas são iluminação pública (5%), opções de lazer (5%), assistência social (4%), administração pública (3%), atividades esportivas (3%) e atividades culturais (2%).
Quando questionados sobre o principal problema de Colatina – podendo escolher apenas uma área –, 36% dos entrevistados disseram que é a saúde municipal. O trânsito é a pauta mais problemática para 22% deles e o transporte coletivo, para 10%. Calçamento de ruas e avenidas é citado por 4%, mesmo índice de impostos e taxas. Educação e segurança pública são as áreas mais graves para apenas 3% dos eleitores.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Colatina, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 9 a 11 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02903/2024.

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