Eleições 2024

Renzo Vasconcelos promete reabrir PA pediátrico e construir 3ª ponte em Colatina

Entrevistado no Gazeta Meio Dia desta terça-feira (15), prefeito eleito no município disse que precisará contar com recursos do governo Renato Casagrande para construção da ponte

3 min de leitura min de leitura

Renzo Vasconcelos (PSD) desbancou o atual prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (MDB). (Reprodução/TV Gazeta)

Breno Coelho Repórter / [email protected]

Prefeito eleito em Colatina nas eleições 2024, Renzo Vasconcelos (PSD) foi entrevistado no Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, nesta terça-feira (15). O ex-deputado estadual conquistou 39,82% dos votos válidos no domingo (6) de votação e vai comandar o Executivo colatinense a partir de 1º de janeiro de 2025.

Na entrevista, Renzo Vasconcelos prometeu educação ambiental nas escolas, plano de reflorestamento no município, punição para crimes ambientais, reabrir um Pronto-Atendimento pediátrico e construir a terceira ponte do município contando com a ajuda financeira do governo do Estado.

Vasconcelos foi indagado sobre as queimadas que aconteceram recentemente na cidade. Para ele, a solução está na educação. “Isso tem a ver diretamente com educação e a gente precisa pautar e trazer informação ambiental nas escolas, desde a base, para a gente ter um jovem responsável, um adulto que tenha maior atenção ao meio ambiente”, declarou.

Além disso, o ex-deputado falou que o município precisa ter um plano de desenvolver as áreas verdes e reflorestar as nascentes com o objetivo de melhorar o clima de Colatina.

No entanto, muitas vezes apenas a educação não resolve a questão ambiental. Nesses casos, o novo prefeito promete punição. “A gente precisa educar. Quando a educação não funciona a gente precisa punir, e sem dúvida alguma a melhor forma de punir é de forma pecúnia, ou seja, pagando pelo crime ambiental realizado. Isso está previsto na lei e será dessa forma que Colatina irá proceder”, garantiu.

Outro grande problema que a cidade enfrenta é a distribuição de água. Com a chegada dos rejeitos de minério no Rio Doce, algumas pessoas têm receio de beber a água que chega nas casas, além da questão da seca.

Para combater esse problema, Vasconcelos propõe um diálogo com a Vale para que a empresa custeie a construção de um novo barramento no rio.

"Na época, ela (Vale) teve uma decisão desfavorável para que fizesse uma captação fora do Rio Doce, mas falharam e ninguém falou disso até agora. Sei do tamanho da empresa, da importância que ela tem aqui para o nosso Estado e para Colatina, mas precisam reparar o dano que causaram ao colatinense", disse.

Uma das áreas que os moradores gostariam que melhorasse, segundo a pesquisa Ipec, é a saúde. O prefeito eleito ressaltou a importância de cuidar da atenção básica, que é de responsabilidade do município, e revelou que pretende alterar o regime contratual dos funcionários do setor.

O único Pronto-Atendimento pediátrico que funcionava na estrutura do Hospital Santa Casa foi fechado pela atual gestão. Nós precisamos reabrir e contratualizar os médicos de forma diferente: ao invés de ser por regime de plantão, fazer por regime de ambulatório, contratando diretamente as pessoas jurídicas Renzo Vasconcelos • Prefeito eleito de Colatina

"Pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) existe um número de atendimentos que podem ser feitos por dia e, sem dúvida nenhuma, iremos mudar essa forma de contratualização para levar na ponta, para levar às Unidades de Saúde o atendimento justo, humanizado e digno”, prometeu.

Por fim, outra questão levantada na entrevista foi o trânsito de Colatina, que além de ser considerado caótico pelos moradores, ostenta números altos de mortes. Para isso, o ex-deputado disse que vai se encontrar com o governador Renato Casagrande para pedir recursos para a construção da terceira ponte da cidade.

No entanto, ele ressalta. “O colatinense não foi ouvido sobre aonde deveria ser a ponte. Se a gente quer crescer e desenvolver a cidade precisamos escutar o munícipe, ele precisa fazer parte e é isso que quero dialogar com o Governo do Estado, para que a gente possa fazer um projeto e escutar de fato aonde é o melhor local”, concluiu Vasconcelos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta