Alexandre Puppim, Erfen Ribeiro e Vinícius Pinheiro integram a listra tríplice para vaga de desembargador no TJES Crédito: Instagram/Reprodução

Da lista de seis nomes, foram escolhidos pelos desembargadores para formar a lista tríplice os advogados Alexandre Puppim (16 votos), Vinícius Pinheiro (15), Erfen Ribeiro (14). Agora, a relação será encaminhada para apreciação do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), que indicará o escolhido para ocupar a vaga deixada no tribunal pelo desembargador Annibal de Rezende Lima, aposentado em abril de 2024. O chefe do Executivo estadual não é obrigado a escolher o mais votado.

Os advogados Américo Mignone, Adriano Santa'Anna Pedra e Sarah Merçon, que também integravam a lista sêxtupla da OAB-ES, receberam 13, 11 e 8 votos, respectivamente.

Your browser does not support the audio element. Três nomes avançam na disputa por vaga de desembargador do TJES

Polêmicas e questionamentos

A lista com os nomes dos seis advogados cotados para o cargo de desembargador foi oficialmente entregue ao TJES em 9 de dezembro de 2024. Já a eleição que escolheu a lista sêxtupla havia ocorrido no dia 3 do mesmo mês, em reunião do Conselho Pleno da Ordem.

Os nomes foram escolhidos em meio a polêmicas e questionamentos envolvendo o processo eleitoral na Ordem. Uma das principais queixas tem a ver com a falta de paridade de gênero na lista eleita pelo Conselho da OAB-ES. Eram cinco homens e apenas uma mulher concorrendo à vaga de desembargador capixaba.

Na lista duodécima eleita pelos mais de 20 mil advogados cadastrados na OAB-ES, em 7 de novembro do ano passado, foram escolhidos 7 homens e 5 mulheres para seguir à segunda fase do processo de escolha do novo desembargador do TJES.