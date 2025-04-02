Presidente da OAB-ES: "Não vamos pedir para o TJES devolver a lista sêxtupla"

Erica Neves, presidente da OAB-ES, em entrevista coletiva Crédito: Letícia Gonçalves

A presidente da OAB-ES, Érica Neves, contudo, afirmou à coluna nesta quarta-feira (2) que não vai pedir de volta ao Tribunal a lista sêxtupla, enviada no final do ano passado: "Não vamos pedir de volta, não encontramos fundamentos jurídicos para isso. E a OAB não pode ir num sentido que prejudique nossa vaga no Tribunal".

A lista, como é possível deduzir, é formada por seis nomes, advogados eleitos pela própria Ordem. O TJES vai escolher, entre esses, os três que vão permanecer na disputa pelo cargo de desembargador. A palavra final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB).

A lista sêxtupla foi eleita durante a gestão de José Carlos Rizk Filho à frente da OAB-ES. Érica o derrotou na corrida pelo comando da entidade e assumiu a presidência no início deste ano.

Ela já criticou publicamente a metodologia e o contexto em que os seis nomes foram escolhidos. "Eu vejo indício de imoralidade" , afirmou a presidente da OAB-ES, em fevereiro. Na ocasião, contou que o Conselho da seccional iria avaliar se a lista seria ou não desconsiderada.

As críticas, feitas também por outros advogados, vão desde falta de paridade de gênero até "contaminação política" na formação da lista, processo que ocorreu paralelamente à eleição para o comando da OAB-ES.

O novo Conselho da OAB-ES vai até mudar as regras para a eleição de futuras listas . A que já está pautada no TJES, entretanto, seguiu os ritos em vigor, assim, ficaria difícil encontrar argumentos legais para questioná-la. Ações impetradas por advogados na Justiça Federal, por exemplo, não conseguiram anular os atos praticados.

O Tribunal tardou a pautar a eleição da lista tríplice em meio a esse clima de indefinição.

Se o imbróglio se estendesse, a vaga ficaria mais tempo sem ser preenchida. Enquanto isso, um juiz, convocado para atuar como desembargador substituto, ocuparia a cadeira destinada a um advogado.

"Vamos acompanhar a votação e não vamos pedir de volta", reforçou Érica Neves.

As alterações nas regras para a eleição de novas listas, para preenchimento de vagas no TJES e em outros tribunais, devem ser aprovadas ainda este mês pelo Conselho Seccional.