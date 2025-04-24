Como anda a saúde mental dos árbitros brasileiros?

Com ou sem VAR, arbitragem é sempre protagonista no mundo da bola Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

A negativa do técnico Tite em assumir o comando técnico do Corinthians alegando necessitar de uma pausa para cuidar da saúde mental acende uma preocupação em relação aos árbitros no Brasil.

Sabemos que após a pandemia houve um aumento significativo dos casos de ansiedade, sobretudo em quem convive em ambientes de muita pressão e cobrança. No meio esportivo, o ex-treinador da seleção brasileira admite grande desgaste mental.

Posso afirmar que a função de árbitro de futebol está entre as mais desgastantes, sobretudo atualmente onde os árbitros são cobrados por todos os lados a cada decisão tomada. A pressão já começa antes dos jogos com a desconfiança geral que a arbitragem brasileira atravessa, e continua dentro de campo com reclamações de jogadores, treinadores, torcedores e se estende quando o jogo termina com as análises e críticas dos lances da partida pela imprensa.

Fora isso tudo, os árbitros atualmente são bombardeados com novas instruções e mudanças de protocolo e procedimentos praticamente a toda rodada, além das punições públicas com afastamento das escalas, o que aumenta a insegurança e a fragilidade dos mesmos. Será que isso é tratado ou ao menos acompanhado de perto pela CBF? Ou os árbitros são jogados aos leões e salve-se quem puder?