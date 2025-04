VAR e expulsões ditaram o ritmo da rodada de clássicos pelo Brasil

No Fla-Flu que terminou sem gols, teve uma “malandragem do bem” do goleiro Rossi, do Flamengo. Percebendo que o lateral Alex Sandro estava se sentindo mal, o goleiro forçou o árbitro a parar o jogo caindo no gramado para o time não ficar com um jogador a menos. Vale lembrar que no caso do goleiro, o árbitro é obrigado a interromper a partida para o atendimento, e Rossi, conhecendo a regra, usou a seu favor.



O clássico capixaba Vi-Rio, que terminou empatado em 1 a 1, teve um pênalti bem marcado com o precioso auxílio do VAR. O árbitro Wesley Silva marcou falta fora da área quando o volante Bruno Silva, que saía da área, foi puxado pela camisa e caiu fora da área. Contudo, o VAR chamou o árbitro e mostrou que o puxão começou dentro da área e mesmo com o jogador caindo fora dela, o pênalti deve ser marcado.