Um bate-papo exclusivo com o ex-árbitro Sandro Meira Ricci

Acho que sim. Os árbitros, inclusive os mais antigos, sentiram a diferença, mas trata-se de um processo em que é importante dar tempo ao tempo a até mesmo os mais antigos estão se acostumando com a tecnologia. Daqui para frente temos que focar na decisão de campo, ou seja, voltar às origens. Depois de oito anos da implementação do VAR pela FIFA e muito aprendizado, agora estamos voltando a fortalecer as decisões de campo para que o VAR interfira menos e somente em caso de erros claros, mas isso depende da compreensão dos clubes, jogadores e todos envolvidos no futebol.