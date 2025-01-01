Árbitro capixaba bate na trave em vaga no quadro da Fifa

Não foi dessa vez que poderemos comemorar um árbitro capixaba na Fifa. A vaga do catarinense Bráulio Machado, retirado do quadro internacional, foi para o paulista Matheus Candançan, de 26 anos.

Aqui entre nós havia uma expectativa em torno do nome do jovem Davi Lacerda, que teve uma boa temporada em 2024.

Davi certamente lançou uma semente para os próximos anos e, como há males que vem para o bem, terá a oportunidade de amadurecer um pouco mais e para futuramente chegar ao quadro internacional com mais experiência, o que vem faltando em vários árbitros que precipitadamente saem do quadro com a mesma rapidez que entram.