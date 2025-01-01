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Árbitro capixaba bate na trave em vaga no quadro da Fifa

Davi Lacerda fez uma boa temporada em 2024, mas não conseguiu herdar a vaga de Bráulio Machado na Fifa

Públicado em 

01 jan 2025 às 13:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

David Lacerda, árbitro capixaba que apitou o empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo
David Lacerda, árbitro capixaba que apitou o empate em 1 a 1 entre Internacional e Flamengo Crédito: Divulgação/CBF
Não foi dessa vez que poderemos comemorar um árbitro capixaba na Fifa. A vaga do catarinense Bráulio Machado, retirado do quadro internacional, foi para o paulista Matheus Candançan, de 26 anos.
Aqui entre nós havia uma expectativa em torno do nome do jovem Davi Lacerda, que teve uma boa temporada em 2024.
Davi certamente lançou uma semente para os próximos anos e, como há males que vem para o bem, terá a oportunidade de amadurecer um pouco mais e para futuramente chegar ao quadro internacional com mais experiência, o que vem faltando em vários árbitros que precipitadamente saem do quadro com a mesma rapidez que entram.
Manter o foco em 2025 que a hora vai chegar.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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