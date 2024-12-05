Arbitragens inquestionáveis nos jogos decisivos da rodada do Brasileirão

Boas arbitragens garantiram a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os árbitros Ramon Abatti (SC), em Botafogo 1 x 0 Internacional, e Anderson Daronco (RS), em Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras, fizeram trabalhos firmes e inquestionáveis nos dois principais jogos da rodada, o que tira qualquer possibilidade de protestos contra a arbitragem até o momento nessa reta final da competição.
A esperança é que no próximo domingo (8), na última e decisiva rodada nos jogos entre Botafogo e São Paulo, e Palmeiras e Fluminense, os árbitros encerrem bem a temporada.
Disciplina faz a diferença
Confirmando a tese da coluna, o Corinthians, que vinha entre os líderes de cartões amarelos e vermelhos no Brasileirão, inverteu a situação ao aumentar o rendimento dentro de campo. O Timão, que chega na última rodada com o artilheiro do campeonato, Yuri Alberto, e o jogador com maior número de assistências: Garro, já garantiu vaga na Libertadores de 2025 com a maior sequência de vitórias Brasileirão. O Atlético-GO, já rebaixado, lidera o ranking dos cartões amarelos e vermelhos recebidos na competição.
Discussão
Há uma discussão sobre uma possível contradição da Regra 12 do futebol, quando o assunto é pênalti e expulsão. Em resumo, a regra diz que se um jogador cometer uma infração que impeça uma oportunidade clara de gol ou um gol, e que o árbitro marcar um pênalti, esse jogador deverá receber cartão amarelo, porém se a mesma falta for cometida fora da área - o que não é pênalti - o jogador receberá cartão vermelho.
A justificativa é que, na verdade, o jogador infrator não impediu uma oportunidade clara de gol ou um gol, visto que o pênalti marcado ainda é uma oportunidade clara de gol, logo não se pode punir a equipe duas vezes na mesma infração. Tal justificativa, a meu ver, é muito subjetiva, pois há a possibilidade do batedor perder o pênalti, então a oportunidade clara de gol não foi convertida e o infrator continua em campo normalmente, ou seja, ele acabou se beneficiando de uma infração grave.