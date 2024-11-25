Equilíbrio emocional faz a diferença na reta final do Brasileirão

Técnico do Botafogo, Artur Jorge discutiu com o atacante Everaldo, do Vitória-BA Crédito: Agif/Folhapress

A reta final do Brasileirão está mostrando que o equilíbrio emocional pode fazer a diferença. Pelo lado positivo, Corinthians e Internacional cresceram muito na reta de chegada e estão jogando com muito mais confiança, o que está refletindo no desempenho em campo.

Por outro lado, o Vasco, que perdeu mais uma, desta vez para o Corinthians por 3 a 1, está perdido na competição, tendo inclusive que substituir seu melhor jogador, o argentino Veguetti, que partiu para a briga com um jogador adversário no final do primeiro tempo, totalmente desequilibrado emocionalmente.

A falta de estabilidade emocional também tomou conta do time do Botafogo nesta reta final do campeonato. O time ficou sem o atacante Luiz Henrique para o empate em 1 a 1 com o Vitória-BA devido à expulsão ocorrida após o jogo contra o Atlético-MG. Agora foi a vez do técnico Arthur Jorge se meter em uma confusão com o atacante Everaldo, do time baiano, também após o apito final do jogo no Nilton Santos.

Esse filme é conhecido do torcedor botafoguense e esse ano a pressão é ainda maior devido à final da Libertadores no próximo final de semana. A inteligência emocional faz toda a diferença nos momentos de pressão, e os grandes times, que investem pesado para ter bons jogadores na parte técnica, precisam equilibrar melhor o emocional se seus atletas.

Árbitro capixaba em alta