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Gol de falta que garantiu a vitória do Palmeiras foi irregular

Raphael Veiga recuou a bola por pelo menos dois metros do local da falta, o que é proibido pela regra

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 09:09

Públicado em 

21 nov 2024 às 09:09
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Raphael Veiga comemora golaço de falta que marcou contra o Bahia
Raphael Veiga comemora golaço de falta que marcou contra o Bahia Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 com um gol de falta irregular marcado por Raphael Veiga. A regra 13 diz que um tiro livre deve ser cobrado do local onde a falta foi cometida, mas o meia-atacante palmeirense usou a “malandragem” e recuou a bola pelo menos dois metros do local da falta para ganhar mais ângulo, já que a falta foi cometida dentro da meia-lua da área do Bahia.
O árbitro carioca Wagner Magalhães acabou caindo na artimanha do jogador que distraiu a atenção dele reclamando da barreira e enquanto o árbitro foi verificar ele recuou a bola do local correto. Apesar da irregularidade, na sequência a cobrança foi perfeita, com o Palmeiras marcando o gol de empate ainda no primeiro tempo.

Prévia da final da Libertadores

Atlético-MG e Botafogo empataram em 0 a 0 no Estádio Independência, com portões fechados devido à punição imposta ao Galo após ao vexame da sua torcida na final da Copa do Brasil com o Flamengo. O Glorioso atuou com um jogador a mais desde o final do primeiro tempo quando o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira expulsou corretamente o lateral Rubens, do Atlético-MG, após ele cometer duas faltas seguidas no atacante botafoguense Luiz Henrique e receber dois cartões amarelos, seguido do vermelho. 
Após o apito final aconteceu uma confusão envolvendo jogadores e seguranças do Botafogo com os seguranças do estádio. O atacante Luiz Henrique acabou recebendo cartão vermelho por ter atirado uma garrafa em um dos profissionais do estádio, e desfalca o Botafogo na próxima rodada. O jogo quente foi uma prévia da final da Libertadores na próxima semana, que terá arbitragem do argentino Facundo Tello.

Consciência Negra

Na semana da consciência negra a nossa homenagem aos árbitros negros do Brasil que trabalharam e trabalham em um ambiente difícil como é o do futebol. Coincidência ou não, hoje não temos nenhum árbitro negro do quadro da Fifa no Brasil. Já tivemos alguns que além de enfrentar a difícil batalha de apitar uma partida de futebol, conviveram com o preconceito inaceitável devido à cor da pele.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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