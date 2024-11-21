Gol de falta que garantiu a vitória do Palmeiras foi irregular

Raphael Veiga comemora golaço de falta que marcou contra o Bahia Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 com um gol de falta irregular marcado por Raphael Veiga. A regra 13 diz que um tiro livre deve ser cobrado do local onde a falta foi cometida, mas o meia-atacante palmeirense usou a “malandragem” e recuou a bola pelo menos dois metros do local da falta para ganhar mais ângulo, já que a falta foi cometida dentro da meia-lua da área do Bahia.

O árbitro carioca Wagner Magalhães acabou caindo na artimanha do jogador que distraiu a atenção dele reclamando da barreira e enquanto o árbitro foi verificar ele recuou a bola do local correto. Apesar da irregularidade, na sequência a cobrança foi perfeita, com o Palmeiras marcando o gol de empate ainda no primeiro tempo.

Prévia da final da Libertadores

Atlético-MG e Botafogo empataram em 0 a 0 no Estádio Independência, com portões fechados devido à punição imposta ao Galo após ao vexame da sua torcida na final da Copa do Brasil com o Flamengo. O Glorioso atuou com um jogador a mais desde o final do primeiro tempo quando o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira expulsou corretamente o lateral Rubens, do Atlético-MG, após ele cometer duas faltas seguidas no atacante botafoguense Luiz Henrique e receber dois cartões amarelos, seguido do vermelho.

Após o apito final aconteceu uma confusão envolvendo jogadores e seguranças do Botafogo com os seguranças do estádio. O atacante Luiz Henrique acabou recebendo cartão vermelho por ter atirado uma garrafa em um dos profissionais do estádio, e desfalca o Botafogo na próxima rodada. O jogo quente foi uma prévia da final da Libertadores na próxima semana, que terá arbitragem do argentino Facundo Tello.

Consciência Negra