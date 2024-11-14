Combate à violência no futebol precisa de discussão e medidas eficazes

Torcedores do Atlético-MG protagonizaram cenas lamentáveis na final da Copa do Brasil Crédito: Gilson Lobo/Agif

Os protestos injustificáveis e violentos da torcida do Atlético-MG na final da Copa do Brasil, após a derrota para o Flamengo, trouxe mais uma vez uma antiga reflexão sobre o comportamento dos torcedores nos estádios de futebol.

O longo histórico de episódios como o que ocorreu na Arena MRV já resultou em proibições de toda ordem nos estádios de futebol. Bandeiras, garrafas, instrumentos musicais, tudo isso já foi utilizado como arma de guerra por torcedores. A tentativa de proibir consumo e venda de cervejas dentro dos estádios também fracassou, pois todos bebem antes de entrar nos estádios, o que é outra prática antiga. Mas afinal, o que fazer de concreto nesse combate, já que até em jogos de torcida única já houve violência?

O futebol não pode ser terra sem lei. Hoje, no ambiente do estádio pode tudo. Chamar o outro de ladrão, jogar urina nas pessoas, falar todo tipo de palavrão e tudo se justifica como um ato de extravasar os problemas do dia a dia. Torcedores são tratados como meninos mimados. Se seu time perde, ele joga objetos no campo, picha a sede social do clube, invade o treino, espera o time no aeroporto para agredir os jogadores, fazem até ameaças de morte e nada acontece de concreto.

Antes de tudo, precisamos urgentemente rediscutir normas e regras. Em um contexto mais profundo, a violência não é exclusividade do futebol. É reflexo da sociedade, o que nos leva a pensar, inclusive, na desigualdade social, e que as pessoas usam o futebol como forma de protesto daquilo que o Estado lhe nega.

Assim, tudo que deixarmos nas mãos de quem se sente rejeitado pode virar uma arma, inclusive, bandeiras, foguetes e garrafas. Mas desarmar suas mãos não basta, é o coração e a autoestima que estão feridos. Nesses casos, qualquer derrota de seu time de coração vira motivo de agressão e protesto.

Só quando o próprio torcedor entender que o futebol é dele e que é um dos poucos lugares em que todos são iguais, ele deixará a violência de lado e passará a viver pelo menos 90 minutos de paz em um mundo que até uma partida de futebol se transforma em um cenário de guerra.

Reencontro no Brasileirão

No empate em 0 a 0 entre Flamengo e Atlético-MG, no Maracanã, válido pelo Brasileirão, o árbitro capixaba Davi Lacerda, que vem sendo um dos destaques da arbitragem no Campeonato Brasileiro, teve mais uma boa atuação.