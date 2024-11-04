Uma arbitragem à altura do bom jogo entre Flamengo e Atlético-MG

Apesar da grande rivalidade entre os dois times em finais nacionais, o árbitro Rafael Klein (RS) apitou com tranquilidade, marcando poucas faltas e com apenas dois cartões amarelos, um para cada time. Com Hulk de um lado e Gabigol do outro, que são os mais indisciplinados, preocupados apenas em jogar futebol e com os treinadores sem querer apitar o jogo, tivemos uma boa arbitragem em um jogo sem polêmicas.