Uma arbitragem à altura do bom jogo entre Flamengo e Atlético-MG

Apesar de toda pressão em relação à arbitragem durante a semana, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo 3x1 Atlético Mineiro no Maracanã, mostrou que quando há um pouco de boa vontade e profissionalismo por parte dos jogadores, a atuação da arbitragem fica facilitada e o espetáculo aumenta em qualidade.
Apesar da grande rivalidade entre os dois times em finais nacionais, o árbitro Rafael Klein (RS) apitou com tranquilidade, marcando poucas faltas e com apenas dois cartões amarelos, um para cada time. Com Hulk de um lado e Gabigol do outro, que são os mais indisciplinados, preocupados apenas em jogar futebol e com os treinadores sem querer apitar o jogo, tivemos uma boa arbitragem em um jogo sem polêmicas.
Quem não andou bem na rodada foi o jogador Marcelo, agora ex -Fluminense, que, apesar de craque dentro de campo, precisa ser também fora dele e respeitar o treinador do time, mesmo que discorde dele. O cartão vermelho duplo que ele recebeu, primeiro do Mano e depois da diretoria tricolor, foram muito bem aplicados diante da crise de estrelismo do jogador.