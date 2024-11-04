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Wallace Valente

Uma arbitragem à altura do bom jogo entre Flamengo e Atlético-MG

Rafael Rodrigo Klein conduziu a partida com muita tranquilidade e não caiu na pilha de jogadores

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 07:00

Públicado em 

04 nov 2024 às 07:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Rafael Klein foi bem no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-m
Rafael Klein foi bem no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG Crédito: Fotoarena/Folhapress
Apesar de toda pressão em relação à arbitragem durante a semana, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo 3x1 Atlético Mineiro no Maracanã, mostrou que quando há um pouco de boa vontade e profissionalismo por parte dos jogadores, a atuação da arbitragem fica facilitada e o espetáculo aumenta em qualidade.
Apesar da grande rivalidade entre os dois times em finais nacionais, o árbitro Rafael Klein (RS) apitou com tranquilidade, marcando poucas faltas e com apenas dois cartões amarelos, um para cada time. Com Hulk de um lado e Gabigol do outro, que são os mais indisciplinados, preocupados apenas em jogar futebol e com os treinadores sem querer apitar o jogo, tivemos uma boa arbitragem em um jogo sem polêmicas.
Quem não andou bem na rodada foi o jogador Marcelo, agora ex -Fluminense, que, apesar de craque dentro de campo, precisa ser também fora dele e respeitar o treinador do time, mesmo que discorde dele. O cartão vermelho duplo que ele recebeu, primeiro do Mano e depois da diretoria tricolor, foram muito bem aplicados diante da crise de estrelismo do jogador.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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