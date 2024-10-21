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Em Cima do Lance

Acima do peso, Anderson Daronco teve boa atuação em Corinthians e Flamengo

Com autoridade, ele expulsou corretamente (com cartão vermelho direto) o atacante Bruno Henrique, e acertou ao não marcar pênalti para o Rubro-Negro em lance de bola na mão

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 15:17

Públicado em 

21 out 2024 às 15:17
Wallace Valente

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Wallace Valente

Anderson DAronco foi muito criticado por jogadores de Flamengo e Corinthians
Anderson DAronco foi muito criticado por jogadores de Flamengo e Corinthians Crédito: Agif/Folhapress
Mesmo estando visivelmente acima do peso ideal, o árbitro Anderson Daronco (RS) teve uma boa atuação no empate em 0 a 0 entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, no duelo válido pelo jogo de volta de uma das semifinais da Copa do Brasil.
Com autoridade, ele expulsou corretamente (com cartão vermelho direto) o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, ainda no primeiro tempo, após ele acertar a cabeça de Matheuzinho com as travas da chuteira e exagerando na força na disputa de bola.
O Flamengo ainda reclamou de um pênalti quando Gerson, a pouco mais de um metro do adversário, tocou a bola em direção ao braço do corintiano Garro dentro da área do Corinthians, sendo o toque totalmente involuntário. E a arbitragem mandou o jogo seguir de forma correta.
Mesmo com um jogador a menos, o Rubro-Negro sustentou o empate e garantiu vaga na final. 

Vasco x Atlético-MG

No jogo da outra semifinal, em São Januário, houve empate por 1 a 1 entre Vasco e Atlético-MG, com uma arbitragem muito tolerante com as excessivas reclamações do atacante Hulk, que passou o jogo todo questionando o árbitro Ramon Abatti (SC), sem que fosse advertido com cartão amarelo.
Além disso, o jogo ficou paralisado por inacreditáveis sete minutos para o árbitro analisar e finalmente marcar um pênalti claro a favor do Vasco quando o meio-campista Otávio, do Galo, cortou a bola com o braço dentro da área do Atlético. No final, Hulk, que passou ileso pela falta de autoridade do árbitro, fez o gol que classificou o Galo para a grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo. 

Pelo Brasileirão, Botafogo 1x1 Criciúma vinha sendo um jogo morno até os 40 minutos do segundo tempo, quando esquentou com o jovem árbitro Matheus Candançan (SP) acertando nos lances capitais da partida. No gol do Botafogo, marcado por Tiquinho Soares, após o zagueiro Barboza disputar e ganhar pelo alto do goleiro Gustavo do Criciúma.
Os jogadores do Tigre pediram falta no goleiro, mas o árbitro acertou confirmando o gol. O outro lance foi nos acréscimos, após o Botafogo tomar o gol do empate e partir para cima quando o mesmo Barboza fez o gol, mas a bola tocou no seu braço antes do chute para o gol e o lance foi corretamente anulado.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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