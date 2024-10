Flamengo é o time mais disciplinado do Campeonato Brasileiro

Flamengo é o time mais disciplinado do Brasileirão. Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Seguindo o clima de eleições, nas pesquisas do Brasileirão até o momento, o Atlético-GO tem a maior rejeição no campeonato até o momento. O time de Goiás está na lanterninha da competição e tem o maior número de cartões, são 12 vermelhos e 84 amarelos, sendo grande candidato ao rebaixamento.



No quesito disciplina, o Flamengo lidera com menos punições, sendo 48 cartões amarelos e apenas um vermelho. Ainda na apuração dos cartões, o jogador Marlon do Cruzeiro com dois cartões vermelhos e Jadson do Juventude com onze amarelos lideram entre os mais indisciplinados.

Expulsões justas

Na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bahia, na Fonte Nova, o jogador Santiago Arias foi expulso por cometer pênalti em Michael do Flamengo, após agredir o adversário - e não foi com uma cadeirada - com um soco no rosto em uma disputa de bola dentro da área.

O curioso é que o confuso árbitro Rafael Klein (RS), que debateu muito com os jogadores, marcou o pênalti, mas precisou do VAR para trocar o cartão amarelo pelo vermelho em um lance claro de expulsão direta sem direito de resposta.

Outro que perdeu a eleição no primeiro turno foi o jogador Souza, do Vasco, no empate em 1 a 1 com o Juventude, em São Januário. Ele entrou no segundo tempo, jogou apenas cinco minutos e recebeu cartão vermelho direto após uma entrada violenta no meio-campo.

Árbitro capixaba com moral

Quem está bem nas pesquisas e tem chances de se eleger como árbitro Fifa é o árbitro capixaba Davi Lacerda. Ele que apitou bem o jogo entre Flamengo e Athletico-PR na semana passada, atuou mais uma vez nesta rodada apitando a vitória do Grêmio sobre o Fortaleza por 3 a 1.

