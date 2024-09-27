Erros contra Fluminense e Botafogo na Libertadores; Flamengo não tem nada a reclamar

O Fluminense mais uma vez saiu de campo reclamando da arbitragem, e com razão. Desta vez foi na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0 na Arena MRV, que tirou o Tricolor da Libertadores.
Logo no início do jogo o atacante Hulk perdeu um pênalti, bem marcado, pela arbitragem após a bola tocar na mão de John Árias dentro da área tricolor. A bronca veio no segundo gol do atacante Deyverson, quando no início da jogada, Paulinho fez falta segurando Martinelli pelo braço para roubar a bola e dar sequência na jogada que resultou no gol da classificação do Galo.
Após o lance, os jogadores do Fluminense cercaram o árbitro colombiano Wilmar Roldán, que acabou confirmando o gol após checagem da equipe do VAR.
Botafogo x São Paulo
Já no São Paulo 1 x 1 Botafogo, o árbitro argentino Darío Herrera e a equipe do VAR inventaram um pênalti a favor do São Paulo que ninguém, além deles, viu. A alegação é de que a bola teria tocado no braço do zagueiro Barbosa do Botafogo em um lance confuso de disputa de bola de cabeça entre vários jogadores.
Como diz a lenda que pênalti mal marcado não entra, Lucas Moura isolou a bola na cobrança. No final, o empate levou a decisão da vaga na semifinal para as cobranças de tiros livres da marca do pênalti e o Botafogo levou a melhor.
Peñarol x Flamengo
Com uma arbitragem impecável do argentino Facundo Tello, o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Peñarol e se despediu da Libertadores jogando em Montevidéu. O árbitro argentino vem se destacando muito com boas atuações nesta edição da Libertadores e desponta como uns dos melhores árbitros da América do Sul na atualidade.