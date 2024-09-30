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Cartões vermelhos no centro das polêmicas na rodada do Brasileirão

Expulsão de atleta do Grêmio no jogo contra o Botafogo foi injusta. Keno deveria ter sido expulso no duelo entre Atlético-GO e Fluminense. E Matheus Carvalho foi bem advertido com o cartão vermelho na partida do Vasco

Públicado em 

30 set 2024 às 12:24
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Rhaldney jogador do Atletico-GO disputa lance com Keno jogador do Fluminense durante partida no estadio Antonio Accioly pelo campeonato Brasileiro
Rhaldney jogador do Atletico-GO disputa lance com Keno jogador do Fluminense durante partida no estadio Antonio Accioly pelo campeonato Brasileiro Crédito: Heber Gomes/Agif
Com uma péssima arbitragem de Maguielson Lima (DF), o Botafogo ficou no 0 a 0 com o Grêmio, no Estádio Mané Garrincha, no sábado (28). O confuso árbitro não soube controlar o jogo que teve muitas reclamações das duas equipes insatisfeitas com suas decisões.
O pior momento dele foi a expulsão injusta do jogador Monsalve, do Grêmio, que tocou com o braço no rosto do adversário Vitinho, que valorizou simulando uma agressão que não ocorreu. No final o árbitro ainda deu 12 minutos de acréscimos e terminou o jogo antes do tempo determinado.
Se o árbitro Maguielson Lima (DF) expulsou um jogador do Grêmio quando não deveria, na vitória do Atlético-GO por 1 a 0 sobre o Fluminense, Ramon Abatti (SC) deu apenas cartão amarelo em uma entrada clara para cartão vermelho do atacante Keno, do Fluminense, que atingiu o adversário com um carrinho de frente na “canela”.
O árbitro que estava a menos de dois metros do lance foi omisso, como também o VAR que não interferiu como deveria. Ou seja, critérios difíceis de entender. O gol da vitória do time goiano também foi muito polêmico devido a questionamentos sobre a saída da bola pela linha de fundo no cruzamento para o gol. As imagens são de difícil conclusão, mas nesses casos devem prevalecer os recursos da tecnologia.

Boas arbitragens

Outra expulsão, dessa vez acertada, foi a do jogador Matheus Carvalho, do Vasco, no empate em 1 a 1 entre Cruzeiro e Vasco, no Mineirão. Na disputa de bola no meio-campo, ele acabou indo por cima e pisou na perna do adversário, recebendo o cartão vermelho direto do árbitro paulista Matheus Candançan. O jogador saiu de campo revoltado sem razão.
Outro que teve boa atuação foi o capixaba Davi Lacerda que apitou a vitória do Flamengo por 1 a 0 em cima do Athletico-PR, no Maracanã. Controlou bem o jogo que não teve lances polêmicos e não precisou da interferência do VAR em uma partida tranquila.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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