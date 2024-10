Árbitro acerta ao anular gol de Gabigol no jogo entre Flamengo e Corinthians

Na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (2), em duelo válido pela ida das semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo pediu pênalti após a bola tocar no braço do corintiano Héctor Hernández em uma disputa de bola pelo alto. O árbitro Wilton Sampaio (DF) acertou ao não marcar a penalidade porque o defensor estava de costas para a bola na hora do toque e o lance foi acidental.



O Flamengo ainda teve um gol bem anulado por impedimento de Gabigol. A linha traçada pelo VAR mostrou o ombro do atacante à frente do pé do defensor do Corinthians. Como é válido gol de ombro, a infração foi bem marcada.