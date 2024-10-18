Em cima do Lance

Árbitro acertou ao marcar pênalti para o Fluminense diante do Flamengo

Tricolor venceu o clássico em que o árbitro Raphael Claus foi feliz nas suas decisões

Públicado em 

18 out 2024 às 11:45
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Pênalti marcado para o Fluminense contra o Flamengo
Pênalti marcado para o Fluminense contra o Flamengo Crédito: Premiere/Reprodução
O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã e ainda teve um pênalti, após revisão do VAR, quando o atacante Marquinhos invadiu a área e foi tocado no pé por um carrinho do zagueiro Léo Pereira. Ganso perdeu o penal, defendido pelo goleiro Rossi.
Aliás, um zagueiro experiente como Léo Pereira deveria saber que carrinho dentro da área se tocar no adversário, por menor que seja o toque, corre um grande risco de cometer uma penalidade e foi o que as imagens do VAR mostraram para o árbitro Raphael Claus que acertou ao confirmar a falta. 

Árbitro capixaba se destaca

Por outro lado, o árbitro capixaba Davi Lacerda fez uma boa arbitragem na vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Vasco. Ele conduziu muito bem a partida, deixando o jogo correr, marcando poucas faltas e acompanhando os lances sempre de perto. O capixaba vem aproveitando bem as oportunidades e fazendo bons trabalhos na Série A do Campeonato Brasileiro e com isso se credenciando para voos maiores na arbitragem brasileira. 

Arbitragem ruim no jogo do Brasil

Com uma arbitragem muito ruim do árbitro palestrante, o uruguaio Esteban Ostojich, a Seleção Brasileira goleou a seleção peruana em Brasília pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Demonstrando total falta de autoridade ele foi o tempo todo desrespeitado pelos jogadores, sobretudo os peruanos, e fazia longas explicações sobre suas marcações.
Recentemente, a Fifa orientou que os árbitros fossem abordados apenas pelos capitães das equipes, mas isso não significa que o árbitro deve fazer uma palestra a cada marcação para dar explicações de suas decisões, mas sim ter a figura do capitão como referência para algum comunicado importante no jogo.
Mostrando despreparo para exercer a função de árbitro internacional, ele marcou faltas com muito atraso e ainda deixou de expulsar o jogador peruano Marcos López que protestou derrubando a cabine do VAR na saída para o intervalo, além de economizar muito nos acréscimos nos dois tempos do jogo.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

