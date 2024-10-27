Uma rodada marcada por pênaltis inventados no Brasileirão

A rodada dos pênaltis inventados pela arbitragem começou no triunfo do Vitória-BA por 2x1 sobre o Fluminense, no Barradão. O árbitro Flávio Rodrigues (SP) a um metro do lance marcou pênalti de Thiago Santos em Everaldo, em uma disputa de bola dentro da área tricolor, mas foi chamado pelo VAR, que mostrou a ele que não houve falta no lance, levando o árbitro a “desmarcar” a infração.
Pior foi o segundo pênalti marcado a favor do time baiano, quando Lima do Fluminense disputou a bola com Mateuzinho dentro da área e mais uma vez o árbitro errou ao assinalar pênalti. Dessa vez, entretanto, o VAR não entrou em ação e o Fluminense saiu de campo prejudicado.
No empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Fortaleza, Ramon Abatti (SC), inventou um pênalti em Flaco López no primeiro gol palmeirense, quando o atacante foi levemente tocado com o braço e caiu dentro da área, em um lance normal de disputa de bola.
Em dose tripla
Na vitória do Internacional sobre o Atlético Mineiro por 3x1 na Arena MRV, o árbitro Marcelo de Lima (CE) marcou três pênaltis, mas só valeram dois.
Aos 26 minutos do segundo tempo, ele assinalou penalidade após o atleticano Saravia derrubar Tabata na grande área. Após ser chamado pelo VAR, o juiz reviu a decisão e cancelou a penalidade.
No Maracanã
Bráulio Machado (SC), foi no ritmo da rodada e também inventou um pênalti para o Flamengo, marcando falta em um tranco normal que o jogador Gerson recebeu na área do Juventude, que Gabigol cobrou e marcou o segundo gol rubro negro na vitória de 4x2 contra o Juventude. O jogo ainda teve a expulsão do jogador Nenê do Juventude por ofender o árbitro e ficou seis minutos para sair de campo questionando o cartão vermelho recebido.
A orientação da regra é que nesses casos o árbitro deve aguardar 5 minutos e se o jogador expulso não sair do campo, ele pode suspender a partida alegando que a equipe do jogador expulso se recusou a continuar jogando e levar o caso para o Tribunal de Justiça Desportiva.